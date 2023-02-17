Аллегри: «Впервые в истории судья обратился к VAR для проверки пенальти и зафиксировал фол в атаке. Это ненормально»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался недоволен работой судей в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Нанта» (1:1).

На 95-й минуте Бремер пробил головой и попал в вытянутую руку защитника «Нанта».

Судья Жоау Пиньейру проверил эпизод у монитора и обнаружил, что Бремер нарушил правила в борьбе.

«Я думаю, что это первый случай в истории, когда судья обратился к VAR, чтобы проверить пенальти, а затем зафиксировал фол в атаке.

Это что-то ненормальное», – сказал Аллегри.

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