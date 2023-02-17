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    Аллегри: «Впервые в истории судья обратился к VAR для проверки пенальти и зафиксировал фол в атаке. Это ненормально»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался недоволен работой судей в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Нанта» (1:1).

    • На 95-й минуте Бремер пробил головой и попал в вытянутую руку защитника «Нанта».
    • Судья Жоау Пиньейру проверил эпизод у монитора и обнаружил, что Бремер нарушил правила в борьбе.

    «Я думаю, что это первый случай в истории, когда судья обратился к VAR, чтобы проверить пенальти, а затем зафиксировал фол в атаке.

    Это что-то ненормальное», – сказал Аллегри.

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    Источник: DAZN

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100520

      zigbert 16 минут назад

      Но если фол в атаке был, какие могут быть вопросы?

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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 23 минуты назад

      По мне так вина рефа лишь в том что он начал объяснять почему нет пенальти. Его ж никто не заставлял пантомиму изображать. Или опять новые правила?

      0
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      Рейтинг: +1405

      сутулая собака и лисы 42 минуты назад

      а про то, что ювентус скатился на уровень ле и был наказан за финансовые махинации, аллегри не хочет рассказать?
      ну ладно, судьи так судьи, вопросов нет.

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      Рейтинг: +2079

      ItalianFootball 55 минут назад

      Кто-то поговорил с судьёй до матча видимо, суперлига еще долго везде где можно будет аукаться.

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