Григорян: «Футбол становится балетом? Он уже стал им»

Экс-тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о судейских решениях в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» – «МЮ».

«Был ли пенальти на Рэшфорде? Момент был до штрафной. Как по мне, там не было нарушения. Дело не в том, что футбол становится балетом, а в том, что он уже балет. Для меня там нет пенальти», – сказал Григорян.

«МЮ» примет «Барсу» в ответном матче 23 февраля в 23:00 мск.

На «Камп Ноу» команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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