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Григорян: «Футбол становится балетом? Он уже стал им»

17 февраля 2023, 07:42
4

Экс-тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о судейских решениях в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» – «МЮ».

«Был ли пенальти на Рэшфорде? Момент был до штрафной. Как по мне, там не было нарушения. Дело не в том, что футбол становится балетом, а в том, что он уже балет. Для меня там нет пенальти», – сказал Григорян.

  • «МЮ» примет «Барсу» в ответном матче 23 февраля в 23:00 мск.
  • На «Камп Ноу» команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Манчестер Юнайтед Григорян Александр
Комментарии (4)
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MU_Fan#1
1676610083
Ну возьмите балетного танцора и выпустите его на поле. я посмотрю что с ним будет)))
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Romeo 123
1676617474
Сам григорян похож на танцора балета
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Garrincha58
1676618818
чтобы не было балета надо смотреть ВАР и тут же давать жёлтые таким балерунам как Неймар, а у нас Соболев и тд и тп.....
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Fialet
1676623936
Не балет, а театр.
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