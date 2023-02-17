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    Григорян: «Футбол становится балетом? Он уже стал им»

    Экс-тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о судейских решениях в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» – «МЮ».

    «Был ли пенальти на Рэшфорде? Момент был до штрафной. Как по мне, там не было нарушения. Дело не в том, что футбол становится балетом, а в том, что он уже балет. Для меня там нет пенальти», – сказал Григорян.

    • «МЮ» примет «Барсу» в ответном матче 23 февраля в 23:00 мск.
    • На «Камп Ноу» команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +83

      MU_Fan#1 21 минуту назад

      Ну возьмите балетного танцора и выпустите его на поле. я посмотрю что с ним будет)))

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