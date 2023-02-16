Канчельскис назвал главное событие зимнего трансферного окна в России

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».
«Переход Дзюбы в «Локомотив» – главное событие трансферного окна в России. Думаю, он способен реанимировать свою карьеру.
В ближайших матчах Артем будет очень заряжен. Сначала игра против «Спартака», а потом «Ростов» Карпина.
Красно-белым Артем забивает регулярно, поэтому велика вероятность, что так и произойдет. Ему хочется проявить себя как можно скорее и снова всем доказать, что они ошиблась насчет него», – заявил Канчельскис.
- «Локо» примет «Спартак» 22 февраля в 1/4 финала Кубка России.
- Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.
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Источник: «РБ Спорт»