Канчельскис назвал главное событие зимнего трансферного окна в России

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Переход Дзюбы в «Локомотив» – главное событие трансферного окна в России. Думаю, он способен реанимировать свою карьеру.

В ближайших матчах Артем будет очень заряжен. Сначала игра против «Спартака», а потом «Ростов» Карпина.

Красно-белым Артем забивает регулярно, поэтому велика вероятность, что так и произойдет. Ему хочется проявить себя как можно скорее и снова всем доказать, что они ошиблась насчет него», – заявил Канчельскис.

«Локо» примет «Спартак» 22 февраля в 1/4 финала Кубка России.

Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.

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