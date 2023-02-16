Бартомеу ответил на обвинения «Барселоны» в возможном подкупе судей

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о скандале, связанном с выплатами вице-президенту судейского комитета.
- Каталонцы с 2016 по 2018 год заплатили 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.
- Официальная позиция «Барсы» – это оплата за консультационные услуги.
- Команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.
«Абсурдно думать, что мы покупали судей. Нам нечего скрывать.
Если бы мы влияли на арбитров, они бы не отменили наш гол в ворота «Атлетико», который позволил бы нам стать чемпионами.
Глупо думать о таком. Я могу привести еще примеры», – заявил Бартомеу.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: La Vanguardia