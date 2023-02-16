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    Бартомеу ответил на обвинения «Барселоны» в возможном подкупе судей

    Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о скандале, связанном с выплатами вице-президенту судейского комитета.

    • Каталонцы с 2016 по 2018 год заплатили 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.
    • Официальная позиция «Барсы» – это оплата за консультационные услуги.
    • Команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.

    «Абсурдно думать, что мы покупали судей. Нам нечего скрывать.

    Если бы мы влияли на арбитров, они бы не отменили наш гол в ворота «Атлетико», который позволил бы нам стать чемпионами.

    Глупо думать о таком. Я могу привести еще примеры», – заявил Бартомеу.

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    Источник: La Vanguardia

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    Сегодня, 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 1 час назад

      Это в каком году отменили гол? Если денежные средства перечисляли в 2016-18 годах, то:
      Чемпион 15/16: Барселона
      Чемпион 16/17: Реал Мадрид (в последних 5 турах 5 побед, как и у Барсы)
      Чемпион 17/18: Барселона
      Чемпион 18/19: Барселона

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