Бартомеу ответил на обвинения «Барселоны» в возможном подкупе судей

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о скандале, связанном с выплатами вице-президенту судейского комитета.

Каталонцы с 2016 по 2018 год заплатили 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.

Официальная позиция «Барсы» – это оплата за консультационные услуги.

Команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.

«Абсурдно думать, что мы покупали судей. Нам нечего скрывать.

Если бы мы влияли на арбитров, они бы не отменили наш гол в ворота «Атлетико», который позволил бы нам стать чемпионами.

Глупо думать о таком. Я могу привести еще примеры», – заявил Бартомеу.

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