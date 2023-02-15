«Барселоне» грозит исключение из Примеры

Стало известно, что грозит «Барселоне», если подтвердится информация о возможном подкупе судейского корпуса.

Если правоохранители докажут коррупцию со стороны каталонского клуба, то ему грозит либо снятие очков, либо понижение в классе, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на Forbes.

По информации Marca, каталонский клуб с 2016 по 2018 года заплатил 1,4 миллиона евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.

«Барселона» лидирует в Примере с отрывом.

Завтра, 16 февраля, «Барселона» стартует в плей-офф Лиги Европы.

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