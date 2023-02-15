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    «Барселоне» грозит исключение из Примеры

    Стало известно, что грозит «Барселоне», если подтвердится информация о возможном подкупе судейского корпуса.

    Если правоохранители докажут коррупцию со стороны каталонского клуба, то ему грозит либо снятие очков, либо понижение в классе, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на Forbes.

    • По информации Marca, каталонский клуб с 2016 по 2018 года заплатил 1,4 миллиона евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.
    • «Барселона» лидирует в Примере с отрывом.
    • Завтра, 16 февраля, «Барселона» стартует в плей-офф Лиги Европы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1571

      Artemka444 2 минуты назад

      Ювентус Сити Барселона, кто следующий???

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      Рейтинг: +1917

      jek718875 40 минут назад

      Для меня приемлемо только одно наказание, перевод Барселоны к нам в РПЛ на 2 года, а там посмотрим who is who

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