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«Барселоне» грозит исключение из Примеры

15 февраля 2023, 20:19
17

Стало известно, что грозит «Барселоне», если подтвердится информация о возможном подкупе судейского корпуса.

Если правоохранители докажут коррупцию со стороны каталонского клуба, то ему грозит либо снятие очков, либо понижение в классе, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на Forbes.

  • По информации Marca, каталонский клуб с 2016 по 2018 года заплатил 1,4 миллиона евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.
  • «Барселона» лидирует в Примере с отрывом.
  • Завтра, 16 февраля, «Барселона» стартует в плей-офф Лиги Европы.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Барселона
Комментарии (17)
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jek718875
1676482786
Для меня приемлемо только одно наказание, перевод Барселоны к нам в РПЛ на 2 года, а там посмотрим who is who
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Bozigit
1676485871
Что вообще происходит) То Ювентус, то теперь Барселона
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Lipatoff
1676488406
Да конечно отстранят, самую Ла лигу только и смотрят из-за Барселоны и Реала))
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Ziklop
1676489102
Мадрид постарается похоронить Барселону.
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Soccerdealer63
1676489471
Любопытно: именно в ЭТИ годы...Месси НЕ БРАЛ золото
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Soccerdealer63
1676489636
Интересно... а у нас как? ГазМяс тоже судьям куда-то на левые фирмы перечисляет ...или они просто туда за зарплатой ходят 5-го и 20-го?)) За консультаии...
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767843t343
1676501438
Жeна подаpила кaпли, что каpдинaльнo yлyчшили наш сeкc, он стaл в pази дольше, cтoяк кpепче, ощущения яpче и пpиятнeе. А жeна cтала pазвpатной и готовoй на все и opгaзмы крyтые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что pаньшe не попpобовали! Cоветyю попpобовать хоть pаз в жизни, жeна покyпалa здeсь -------- https://shortly.at/HQpPD
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Romeo 123
1676509114
Липовые чемпионства барсы, там и гном замешан
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Oldtrafford83
1676521795
Отправить в РПЛ как в наказание))
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моэм
1676530186
1 . Барса пошла в отрыв и конкурент , чтобы догнать , не гнушается самыми подлыми средствами ....2 что может знать Marca ? , да ничего кроме слухов ....3. всё лажа , а кусок говна , слепленный в Мадриде и брошенный в Барселону ещё не доказательство ....но игроков Ьарсы понервирует и это поможет Реалу догнать их .
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