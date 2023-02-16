«Понимает тебя с полувзгляда». Чалов назвал самого комфортного напарника в ЦСКА

Форвард ЦСКА Федор Чалов назвал Ивана Облякова лучшим напарником по московской команде.

– По мне Ваня – мегауниверсальный футболист, который может сыграть на любой позиции. Поэтому с ним еще давно, с юношеских сборных было всегда комфортно играть. Понимает тебя с полувзгляда.

– Иван недооценен?

– Очень. Для нас самая непонятная вообще ситуация, почему Ваню так хейтят в соцсетях. Сейчас, мне кажется, стало полегче. Сам Обляков стал более открытым, это по соцсетям видно. А на поле бьется до последнего, отдается на сто процентов. Тут вообще никогда не было к Ване ни одной претензии.

– В чем он особенно прибавил?

– Если не брать недавнюю травму, он вообще всегда играет и любую позицию закрывает очень качественно. С другой стороны, если ты раньше так много играл левого защитника, есть и обратная сторона – качества могут утрачиваться. Нужно постоянство.

Обляков в этом сезоне провел за ЦСКА 22 матча.

На его счету 2 гола и 3 ассиста.

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