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    «Понимает тебя с полувзгляда». Чалов назвал самого комфортного напарника в ЦСКА

    Форвард ЦСКА Федор Чалов назвал Ивана Облякова лучшим напарником по московской команде.

    – По мне Ваня – мегауниверсальный футболист, который может сыграть на любой позиции. Поэтому с ним еще давно, с юношеских сборных было всегда комфортно играть. Понимает тебя с полувзгляда.

    – Иван недооценен?

    – Очень. Для нас самая непонятная вообще ситуация, почему Ваню так хейтят в соцсетях. Сейчас, мне кажется, стало полегче. Сам Обляков стал более открытым, это по соцсетям видно. А на поле бьется до последнего, отдается на сто процентов. Тут вообще никогда не было к Ване ни одной претензии.

    – В чем он особенно прибавил?

    – Если не брать недавнюю травму, он вообще всегда играет и любую позицию закрывает очень качественно. С другой стороны, если ты раньше так много играл левого защитника, есть и обратная сторона – качества могут утрачиваться. Нужно постоянство.

    • Обляков в этом сезоне провел за ЦСКА 22 матча.
    • На его счету 2 гола и 3 ассиста.

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    Источник: Sport24

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