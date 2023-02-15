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    «Меня не было в «Барсе» в эти годы». Хави – об информации о подкупе судей

    Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на информацию о возможном подкупе судейского корпуса со стороны каталонского клуба.

    «Клуб уже сделал заявление. Я согласен с этой позицией. Кроме того, меня не было в «Барсе» в те годы», – сказал Хави.

    • Ранее сообщалось, что «Барса» с 2016 по 2018 года заплатила 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.
    • Клуб могут исключить из Примеры или снять очки.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.02.2023 23:41
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