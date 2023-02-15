«Меня не было в «Барсе» в эти годы». Хави – об информации о подкупе судей

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на информацию о возможном подкупе судейского корпуса со стороны каталонского клуба.
«Клуб уже сделал заявление. Я согласен с этой позицией. Кроме того, меня не было в «Барсе» в те годы», – сказал Хави.
- Ранее сообщалось, что «Барса» с 2016 по 2018 года заплатила 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.
- Клуб могут исключить из Примеры или снять очки.
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Источник: «Бомбардир»