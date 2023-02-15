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    «Локомотив» показал, как Дзюба финтами убрал защитника в товарищеском матче

    «Локомотив» победил «Фурсан» из ОАЭ в товарищеском матче на сборах.

    В стартовом составе московского клуба вышел нападающий Артем Дзюба. В одном из эпизодов он изящно обыграл соперника в штрафной площади.

    «Как раскачал защитника Артeм!» – написала пресс-служба «Локо» в телеграме.

    • Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
    • По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5788

      AtticusFinch 58 минут назад

      Насмешили))

      1
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      Рейтинг: +2526

      fakeid 1 час назад

      настолько обленились, что даже не написали, из какой страны этот клуб. пришлось гуглить. короче, на последнем месте в фнл у арабов идёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1066

      SuperNils 1 час назад

      Какие-то дворовые конвульсии... Чем восхищаются - непонятно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 1 час назад

      Дрочер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16997

      NewLife 1 час назад

      Защитник - даун.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2640

      Эном айс 1 час назад

      Багаж Халка..

      4
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