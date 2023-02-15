«Локомотив» показал, как Дзюба финтами убрал защитника в товарищеском матче

«Локомотив» победил «Фурсан» из ОАЭ в товарищеском матче на сборах.

В стартовом составе московского клуба вышел нападающий Артем Дзюба. В одном из эпизодов он изящно обыграл соперника в штрафной площади.

«Как раскачал защитника Артeм!» – написала пресс-служба «Локо» в телеграме.

Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.

По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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