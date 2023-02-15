Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глебов объяснил, почему отказался переходить из «Ростова» в «Спартак»

Глебов объяснил, почему отказался переходить из «Ростова» в «Спартак»

15 февраля 2023, 14:56
6

Капитан «Ростова» Данил Глебов в эфире «Коммент.Шоу» объяснил, почему отказался переходить в «Спартак».

– Ты говорил, что ты благодарен «Ростову» и поэтому в «Спартак» не пойдешь. Что это такое: отказать «Спартаку»?

⁃ В моем понимании не все решают деньги. Есть еще какие-то дружеские, какие-то рабочие моменты.

Я считаю, что все должно быть так, чтобы через год-два мы увиделись, смогли пожать друг другу руки и пообщаться спокойно. А не так, что я сейчас пойду и буду бить копытами «я хочу уйти от вас». И уйти, поругаться со всеми.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Игрок «Динамо» вышел на матч с подбитым глазом 5
Глебов прокомментировал слухи о проблемах экс-игроков «Ростова» в «Динамо» после ухода Карпина 1
Пять игроков ЦСКА – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глебов Данил
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1676463077
Данил перейдёт в Спартак вместе с Карпиным, это скоро.
Ответить
R_a_i_n
1676471129
Интересная позиция. Т.е. трансфер футболиста означает, что через два года игрок не сможет жать руки с предыдущей командой?
Ответить
zigbert
1676472492
Видимо еще не созрел. Лучше играть там где подсказывает сердце.
Ответить
rash1959
1676472964
А когда его звали?
Ответить
alefreddy
1676479063
сейчас и без него хороший состав невелика потеря
Ответить
Главные новости
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
3
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
7
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
6
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
8
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Все новости
Все новости
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
6
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
8
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
3
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
13
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
18
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
6
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
7
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
34
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
6
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
7
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
14
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
10
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+