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    Глебов объяснил, почему отказался переходить из «Ростова» в «Спартак»

    Капитан «Ростова» Данил Глебов в эфире «Коммент.Шоу» объяснил, почему отказался переходить в «Спартак».

    – Ты говорил, что ты благодарен «Ростову» и поэтому в «Спартак» не пойдешь. Что это такое: отказать «Спартаку»?

    ⁃ В моем понимании не все решают деньги. Есть еще какие-то дружеские, какие-то рабочие моменты.

    Я считаю, что все должно быть так, чтобы через год-два мы увиделись, смогли пожать друг другу руки и пообщаться спокойно. А не так, что я сейчас пойду и буду бить копытами «я хочу уйти от вас». И уйти, поругаться со всеми.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24212

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Данил перейдёт в Спартак вместе с Карпиным, это скоро.

      1
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      Рейтинг: +265

      crf575757 > DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Никогда!!!! Лучше смерть!

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