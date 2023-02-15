Глебов объяснил, почему отказался переходить из «Ростова» в «Спартак»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в эфире «Коммент.Шоу» объяснил, почему отказался переходить в «Спартак».

– Ты говорил, что ты благодарен «Ростову» и поэтому в «Спартак» не пойдешь. Что это такое: отказать «Спартаку»?

⁃ В моем понимании не все решают деньги. Есть еще какие-то дружеские, какие-то рабочие моменты.

Я считаю, что все должно быть так, чтобы через год-два мы увиделись, смогли пожать друг другу руки и пообщаться спокойно. А не так, что я сейчас пойду и буду бить копытами «я хочу уйти от вас». И уйти, поругаться со всеми.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!