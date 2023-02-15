Анри в прямом эфире возмутился, что он подарил ведущей цветы на день святого Валентина, а она ему ничего не подарила

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри накануне обозревал матчи Лиги чемпионов в эфире английского ТВ. Вместе с коллегами француз подарил цветы ведущей – в честь дня святого Валентина.

После этого Анри возмутился, что девушка ничего не подарила мужчинам в ответ.

Анри зимой претендовал на пост главного тренера сборной Бельгии. В итоге был сделан выбор в пользу экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

45-летний Анри владеет итальянским клубом «Комо».

Анри-игрок брал Лигу чемпионов с «Барселоной».

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!