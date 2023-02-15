Анри в прямом эфире возмутился, что он подарил ведущей цветы на день святого Валентина, а она ему ничего не подарила

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри накануне обозревал матчи Лиги чемпионов в эфире английского ТВ. Вместе с коллегами француз подарил цветы ведущей – в честь дня святого Валентина.
После этого Анри возмутился, что девушка ничего не подарила мужчинам в ответ.
- Анри зимой претендовал на пост главного тренера сборной Бельгии. В итоге был сделан выбор в пользу экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
- 45-летний Анри владеет итальянским клубом «Комо».
- Анри-игрок брал Лигу чемпионов с «Барселоной».
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Источник: «Бомбардир»