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    Агент Миранчука прокомментировал новость о переговорах «Торино» и «Аталанты» о выкупе игрока

    Вадим Шпинeв, агент полузащитника Алексея Миранчука, отреагировал на новость о переговорах «Торино» и «Аталанты» по выкупу футболиста.

    «Какое-то решение по возможному выкупу Миранчука будет принято ближе к концу весенней части чемпионата.

    Клубы могут говорить между собой, но мы об этом не думаем. Лeша сконцентрирован на игре. Он сейчас хорошо себя чувствует, приносит пользу команде и старается играть как можно лучше», – сказал Шпинeв.

    • Миранчук принадлежит «Аталанте».
    • В сезоне Серии А у Миранчука 16 матчей, 4 гола, 3 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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