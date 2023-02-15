Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба ударил администратора «Локо» рукой и ногой в коридоре в честь его дня рождения

    Администратор «Локомотива» Станислав Митрохин сегодня празднует день рождения.

    Перед утренней тренировкой на сборе в ОАЭ команда устроила Митрохину поздравительный коридор. Удар ногой и рукой по администратору нанес новичок «Локомотива» Артем Дзюба.

    • Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
    • По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
    • «Локомотив» 22 февраля проведет 1-й матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Спартака».

    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Локо» подписал Дзюбу и Смольникова, Гайч ушел в «Верону»

    Новости по теме
    Олег Иванов: «С чего бы эпоха Дзюбы должна подойти к концу?» 4
    Окоча назвал двух игроков, с которыми ассоциирует российский футбол
    Дзюба рассказал о встрече с «Зенитом» на сборе в Дубае
    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33663

      zra78 1 час назад

      Главное не х...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      гууд 2 часа назад

      Кошель полюбому дёрнул у него, по фото же видно

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1101

      Fialet > гууд 1 час назад

      Выражение физиономии у Цзюпы говорит о многом.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11