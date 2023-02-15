Дзюба ударил администратора «Локо» рукой и ногой в коридоре в честь его дня рождения

Администратор «Локомотива» Станислав Митрохин сегодня празднует день рождения.

Перед утренней тренировкой на сборе в ОАЭ команда устроила Митрохину поздравительный коридор. Удар ногой и рукой по администратору нанес новичок «Локомотива» Артем Дзюба.

Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.

По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

«Локомотив» 22 февраля проведет 1-й матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Спартака».

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Локо» подписал Дзюбу и Смольникова, Гайч ушел в «Верону»