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  • Драка игроков «Шинника» и украинцев из «Миная», победа «ПСЖ» над «Баварией» и другие новости

Драка игроков «Шинника» и украинцев из «Миная», победа «ПСЖ» над «Баварией» и другие новости

15 февраля 2023, 01:31
3

Лига чемпионов вернулась! «ПСЖ» дома проиграл «Баварии», «Милан» победил «Тоттенхэм».

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» устроили массовую драку в отеле в Турции. У некоторых игроков переломы.

В драке «Шинника» и «Миная» участвовали 30 украинцев и 12 русских. Евсеев спал.

Игроки «Факела» и «Енисея» приезжали поддержать «Шинник» в драке с «Минаем». Их не пустили в отель.

Стало известно, о чем украинские игроки спрашивали русских перед масштабной дракой.

«Сильно напились, лезли к девушкам и не видели, что происходит». Сотрудник отеля в Турции – о драке «Шинника» и «Миная».

Футболисты «Миная» покинули отель после драки с игроками «Шинника».

Девушка Нобоа сняла побои и выложила фото из больницы. Нобоа показал раны на лице на фоне обвинений в избиении девушки.

Стало известно, почему РФС в декабре не перешел из УЕФА в Азию.

«Пошел на ***, сукин сын». Лукаку – Барелле во время матча с «Сампдорией».

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (3)
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DCCooper
1676438820
Название темы новостей оставляет желать лучшего
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Persona_non_Grata
1676443154
"Победа «ПСЖ» над «Баварией»" - мечтайте дальше, поклонники ПСЖ ! )))
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