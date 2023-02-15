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    Драка игроков «Шинника» и украинцев из «Миная», победа «ПСЖ» над «Баварией» и другие новости

    Лига чемпионов вернулась! «ПСЖ» дома проиграл «Баварии», «Милан» победил «Тоттенхэм».

    Игроки «Шинника» и украинского «Миная» устроили массовую драку в отеле в Турции. У некоторых игроков переломы.

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    Игроки «Факела» и «Енисея» приезжали поддержать «Шинник» в драке с «Минаем». Их не пустили в отель.

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    Футболисты «Миная» покинули отель после драки с игроками «Шинника».

    Девушка Нобоа сняла побои и выложила фото из больницы. Нобоа показал раны на лице на фоне обвинений в избиении девушки.

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    «Пошел на ***, сукин сын». Лукаку – Барелле во время матча с «Сампдорией».

    Источник: «Бомбардир»

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