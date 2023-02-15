Драка игроков «Шинника» и украинцев из «Миная», победа «ПСЖ» над «Баварией» и другие новости

Лига чемпионов вернулась! «ПСЖ» дома проиграл «Баварии», «Милан» победил «Тоттенхэм».

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» устроили массовую драку в отеле в Турции. У некоторых игроков переломы.

В драке «Шинника» и «Миная» участвовали 30 украинцев и 12 русских. Евсеев спал.

Игроки «Факела» и «Енисея» приезжали поддержать «Шинник» в драке с «Минаем». Их не пустили в отель.

Стало известно, о чем украинские игроки спрашивали русских перед масштабной дракой.

«Сильно напились, лезли к девушкам и не видели, что происходит». Сотрудник отеля в Турции – о драке «Шинника» и «Миная».

Футболисты «Миная» покинули отель после драки с игроками «Шинника».

Девушка Нобоа сняла побои и выложила фото из больницы. Нобоа показал раны на лице на фоне обвинений в избиении девушки.

Стало известно, почему РФС в декабре не перешел из УЕФА в Азию.

«Пошел на ***, сукин сын». Лукаку – Барелле во время матча с «Сампдорией».