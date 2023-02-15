Лига чемпионов вернулась! «ПСЖ» дома проиграл «Баварии», «Милан» победил «Тоттенхэм»

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Во вторник, 14 февраля, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бавария» победила на выезде «ПСЖ» (1:0) благодаря голу экс-игрока парижан Кингсли Комана, а «Милан» минимально обыграл «Тоттенхэм» (1:0) на своем поле.
- Ответные матчи состоятся 8 марта.
- 15 февраля в рамках 1/8 финала ЛЧ пройдут матчи «Боруссия» – «Челси» и «Брюгге» – «Бенфика».
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