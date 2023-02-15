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    Лига чемпионов вернулась! «ПСЖ» дома проиграл «Баварии», «Милан» победил «Тоттенхэм»

    Во вторник, 14 февраля, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Бавария» победила на выезде «ПСЖ» (1:0) благодаря голу экс-игрока парижан Кингсли Комана, а «Милан» минимально обыграл «Тоттенхэм» (1:0) на своем поле.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      zayrovmart 40 минут назад

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