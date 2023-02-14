Футболисты «Миная» покинули отель после драки с игроками «Шинника»

Отель Royal Seginus в Анталье выселил всех участников вчерашней драки.

Сегодня гостиницу покинули как игроки «Шинника», так и футболисты «Миная».

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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