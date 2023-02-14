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    Футболисты «Миная» покинули отель после драки с игроками «Шинника»

    Отель Royal Seginus в Анталье выселил всех участников вчерашней драки.

    Сегодня гостиницу покинули как игроки «Шинника», так и футболисты «Миная».

    • Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17038

      Barmaleushka 33 минуты назад

      "Победа" за счёт численного перевеса сподвигла их на следующий "подвиг". А именно - ссыкливо сдристнуть с места преступления , предвидя прибытия подкрепления к россиянам .

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