Футболисты «Миная» покинули отель после драки с игроками «Шинника»

"Победа" за счёт численного перевеса сподвигла их на следующий "подвиг". А именно - ссыкливо сдристнуть с места преступления , предвидя прибытия подкрепления к россиянам .
Отель Royal Seginus в Анталье выселил всех участников вчерашней драки.
Сегодня гостиницу покинули как игроки «Шинника», так и футболисты «Миная».
- Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
- Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
- Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.
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