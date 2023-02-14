Стало известно, почему РФС в декабре не перешел из УЕФА в Азию

Появились подробности несостоявшегося перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола в декабре 2022 года.
По информации «СЭ», РФС отложил это решение из-за позиции попечительского совета, председателем которого является Леонид Михельсон.
Перед заседанием исполкома РФС, на котором планировалось рассмотреть вопрос о переходе в Азию, состоялось собрание попечительского совета, которое определило позицию: переход из УЕФА в АФК – поспешный шаг.
- Российские команды отстранены от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
- Сборную России не допустили к стыкам ЧМ-2022, Лиге наций и отбору Евро-2024.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: «Спорт-Экспресс»