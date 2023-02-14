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    Стало известно, почему РФС в декабре не перешел из УЕФА в Азию

    Появились подробности несостоявшегося перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола в декабре 2022 года.

    По информации «СЭ», РФС отложил это решение из-за позиции попечительского совета, председателем которого является Леонид Михельсон.

    Перед заседанием исполкома РФС, на котором планировалось рассмотреть вопрос о переходе в Азию, состоялось собрание попечительского совета, которое определило позицию: переход из УЕФА в АФК – поспешный шаг.

    • Российские команды отстранены от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
    • Сборную России не допустили к стыкам ЧМ-2022, Лиге наций и отбору Евро-2024.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13095

      Алексей З 42 минуты назад

      С-Э опубликовал самых влиятельных в российском футболе. Разве там есть Михельсон ?

      0
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      Рейтинг: +117

      biber ru 54 минуты назад

      Кому футбол игра, а кому бизнес.

      0
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      Рейтинг: +11189

      alp 1 час назад

      дак совет, или все таки михельсон помешали переходу?

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      Рейтинг: +1747

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Конечно!!!! Уйти легко, вернуться трудно будет

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      Рейтинг: +4338

      Питерский князь > Красногвардейчик 1 час назад

      Они сами нас запросят, когда газ закончится.
      Деньги у них не вечные, закалебутся перекупать в тридорога у границ с Пакестаном.
      :)))

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