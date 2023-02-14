Стало известно, почему РФС в декабре не перешел из УЕФА в Азию

Появились подробности несостоявшегося перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола в декабре 2022 года.

По информации «СЭ», РФС отложил это решение из-за позиции попечительского совета, председателем которого является Леонид Михельсон.

Перед заседанием исполкома РФС, на котором планировалось рассмотреть вопрос о переходе в Азию, состоялось собрание попечительского совета, которое определило позицию: переход из УЕФА в АФК – поспешный шаг.

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