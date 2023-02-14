«Сильно напились, лезли к девушкам и не видели, что происходит». Сотрудник отеля в Турции – о драке «Шинника» и «Миная»

Появились новые подробности массовой драки между игроками «Шинника» и украинского «Миная» в Турции.

«Они очень сильно напились, даже не могли видеть, что перед ними происходит. Они лезли к девушкам-гостям, их все время пытались остановить сотрудники отеля», – заявил один из сотрудников отеля Royal Seginus.

«По его словам, футболисты обеих команд весь вечер пили в баре отеля, опустошив «5 или 6 бутылок виски», были очень сильно пьяны и постоянно задирали друг друга. В итоге все это привело к массовой драке.

С утра, опять же по словам представителей отеля, обе команды были выселены за пьяную массовую драку», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил телеграм-каналу Baza, что эта версия персонала отеля не соответствует действительности.

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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