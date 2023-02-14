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    «Сильно напились, лезли к девушкам и не видели, что происходит». Сотрудник отеля в Турции – о драке «Шинника» и «Миная»

    Появились новые подробности массовой драки между игроками «Шинника» и украинского «Миная» в Турции.

    «Они очень сильно напились, даже не могли видеть, что перед ними происходит. Они лезли к девушкам-гостям, их все время пытались остановить сотрудники отеля», – заявил один из сотрудников отеля Royal Seginus.

    «По его словам, футболисты обеих команд весь вечер пили в баре отеля, опустошив «5 или 6 бутылок виски», были очень сильно пьяны и постоянно задирали друг друга. В итоге все это привело к массовой драке.

    С утра, опять же по словам представителей отеля, обе команды были выселены за пьяную массовую драку», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил телеграм-каналу Baza, что эта версия персонала отеля не соответствует действительности.

    • Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 19:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13118

      Алексей З 1 час назад

      Так дело не пойдёт.
      Тут уже политические выкладки сделали, ГД что-то заявила , а всё поворачивается к пьяной драке.

      0
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      Рейтинг: +13

      dauzhhhhh 2 часа назад

      опустошив «5 или 6 бутылок виски», были очень сильно пьяны-------------
      ....5 или 6 бутылок виски на две команды ---да это ж как слону дробинка )))

      2
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      Рейтинг: +1905

      jek718875 > dauzhhhhh 51 минуту назад

      Уточнение:5-6 на каждого

      0
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 2 часа назад

      Почему-то, я не сомневаюсь, что кроме штрафа за дебош за границей от местных властей и администрации отеля, никаких мер с нашей стороны не последует. Хотя обе команды, кроме крупного штрафа, заслуживают депортации из страны. С нашей стороны, мне кажется, только погрозят "пальчиком". Бились же с врагами!

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