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    Семин рассказал, что пожелал Хвиче на день рождения

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что пожелал полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии, которому 12 февраля исполнилось 22 года.

    «Пожелал ему продолжения тех выдающихся успехов, которых он добился в «Наполи». Хочется, чтобы он продолжал такой же путь и добивался еще больших высот», — сказал Семин.

    • Летом «Наполи» купил грузина за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 23 матчах.
    • Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: «Матч ТВ»

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