Семин рассказал, что пожелал Хвиче на день рождения

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что пожелал полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии, которому 12 февраля исполнилось 22 года.
«Пожелал ему продолжения тех выдающихся успехов, которых он добился в «Наполи». Хочется, чтобы он продолжал такой же путь и добивался еще больших высот», — сказал Семин.
- Летом «Наполи» купил грузина за 10 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 23 матчах.
- Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
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Источник: «Матч ТВ»