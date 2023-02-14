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    «Шахтер» отказался заселяться в один отель с московским «Динамо»

    В Турции в одном отеле могли оказаться «Шахтер» и московское «Динамо».

    Узнав о нахождении в гостинице россиян, клуб УПЛ отказался туда заселяться.

    «В Турции сейчас есть практика расселения украинских и российских клубов по разным гостиницам.

    «Шахтeр» планировал заселиться в привычный для себя отель, где команда останавливается каждый год.

    Но в клубе отказались от данного варианта после того, как узнали, что там будет проживать московское «Динамо».

    Тем удивительнее факт, что «Шинник» и «Минай» оказались в одной гостинице», – сообщил источник «Чемпионата».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11200

      alp 1 час назад

      вот и молодцы. провоцирующие ситуации сейчас нужны меньше всего..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13109

      Алексей З 2 часа назад

      Вот и всё что надо было сделать и Шиннику .
      Нет проблем , в Турции отелей , как у нас аптек.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      Baggio1986 2 часа назад

      Почему не уточняете,какой Шахтёр?????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1752

      Красногвардейчик > Baggio1986 2 часа назад

      Польский

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4322

      Питерский князь > Красногвардейчик 1 час назад

      Огласите пожалуйста весь список.
      От прибалтов, до бандеры.
      И Пригожину в ЧВК.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +4322

      Питерский князь 2 часа назад

      Всю бендеру под нож.
      В 58 году, надо было не отпускать бендеру, а в росход и проблем бы не было!

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      Рейтинг: +11462

      alex1951 2 часа назад

      Ай да шахтеры,ай молодца!
      Теперича моему любимому Динамо ,места будет,мама не горюй!))))

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      Рейтинг: +1752

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Какой простите Шахтёр?)) Ну если был бы донецкий, то вселился бы....это ж Россия, а этот был Гурник польский)))

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      Рейтинг: +28336

      JTherry > Красногвардейчик 2 часа назад

      это Шахтар из Львова-бандерлога, посмотри там же стадион указан...) правильно делают, что не указывают, руки марать об эту укропию...

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