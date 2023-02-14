«Шахтер» отказался заселяться в один отель с московским «Динамо»

В Турции в одном отеле могли оказаться «Шахтер» и московское «Динамо».

Узнав о нахождении в гостинице россиян, клуб УПЛ отказался туда заселяться.

«В Турции сейчас есть практика расселения украинских и российских клубов по разным гостиницам.

«Шахтeр» планировал заселиться в привычный для себя отель, где команда останавливается каждый год.

Но в клубе отказались от данного варианта после того, как узнали, что там будет проживать московское «Динамо».

Тем удивительнее факт, что «Шинник» и «Минай» оказались в одной гостинице», – сообщил источник «Чемпионата».

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