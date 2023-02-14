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  • Ловчев: «Мостовой попросил скинуться ему на лицензию? Это какая-то хохма»

Ловчев: «Мостовой попросил скинуться ему на лицензию? Это какая-то хохма»

14 февраля 2023, 12:32
6

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал желание Александра Мостового получить тренерскую лицензию.

«Саша Мостовой объявил сбор средств на обучение, чтобы получить лицензию. Подход, который у нас до Царя не применялся. Как по мне, это хохма какая-то. Тем более, знаю, что у Саши есть знакомые люди, которые могли бы проспонсировать его стремление к знаниям.

Как бы то ни было, мы на пороге грандиозных перемен, за которыми желает следить вся страна. Тем более, есть и дискуссия вокруг того, кто имеет право тренировать и у кого больше шансов на успех.

Принимаю точку зрения о том, что для успеха вовсе не обязательно играть на высоком уровне (как примеры — Слуцкий в России и Моуринью в Европе), но считаю, что у больших в прошлом игроков выше шансы на успех.

Конечно, в истории есть случай, когда и спортивный журналист тренировал сборную, да ещe какую — Бразилии. Но есть примеры Зидана, Анчелотти, Гвардиолы в Европе, и Бескова, Симоняна, Качалина и Якушина у нас.

Поэтому желаю Мостовому только успеха. Учиться никогда не поздно!» — написал Ловчев.

  • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
  • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.
  • Мостовой-игрок выступал в Примере за «Сельту», где получил прозвище Царь.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1676367483
Мы скинулись товарищу на гроб, Когда при жизни всех он нас за.б
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Plyash
1676370048
Саша,скидываться надо не на лицензию,а на лечение твоих воспалённых извилин.
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jek718875
1676376914
Напишите куда высылать деньги на подмогу нищему Саше Мостовому
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