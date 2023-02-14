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    Ловчев: «Мостовой попросил скинуться ему на лицензию? Это какая-то хохма»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал желание Александра Мостового получить тренерскую лицензию.

    «Саша Мостовой объявил сбор средств на обучение, чтобы получить лицензию. Подход, который у нас до Царя не применялся. Как по мне, это хохма какая-то. Тем более, знаю, что у Саши есть знакомые люди, которые могли бы проспонсировать его стремление к знаниям.

    Как бы то ни было, мы на пороге грандиозных перемен, за которыми желает следить вся страна. Тем более, есть и дискуссия вокруг того, кто имеет право тренировать и у кого больше шансов на успех.

    Принимаю точку зрения о том, что для успеха вовсе не обязательно играть на высоком уровне (как примеры — Слуцкий в России и Моуринью в Европе), но считаю, что у больших в прошлом игроков выше шансы на успех.

    Конечно, в истории есть случай, когда и спортивный журналист тренировал сборную, да ещe какую — Бразилии. Но есть примеры Зидана, Анчелотти, Гвардиолы в Европе, и Бескова, Симоняна, Качалина и Якушина у нас.

    Поэтому желаю Мостовому только успеха. Учиться никогда не поздно!» — написал Ловчев.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.
    • Мостовой-игрок выступал в Примере за «Сельту», где получил прозвище Царь.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1904

      jek718875 16 минут назад

      Напишите куда высылать деньги на подмогу нищему Саше Мостовому

      0
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      Рейтинг: +13104

      Алексей З 58 минут назад

      Хохма ?
      Так вас клоунов для этого и приютил матч-тв .
      Справляетесь !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18753

      Cleaner 2 часа назад

      У Мостового крыша течет. Тут не до смеху...

      0
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      Рейтинг: +20502

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

      Хахаха - "свояк свояка видит издалека" )))

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      Рейтинг: +18753

      Cleaner > Persona_non_Grata 1 час назад

      Вы самокритичны. Это вселяет надежду...)

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      Рейтинг: +20502

      Persona_non_Grata > Cleaner 57 минут назад

      Сам дурак )))

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      Рейтинг: +14347

      playsh 2 часа назад

      Саша,скидываться надо не на лицензию,а на лечение твоих воспалённых извилин.

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      Рейтинг: +5409

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Мы скинулись товарищу на гроб,
      Когда при жизни всех он нас за.б

      1
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