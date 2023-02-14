Ловчев: «Мостовой попросил скинуться ему на лицензию? Это какая-то хохма»

Напишите куда высылать деньги на подмогу нищему Саше Мостовому
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал желание Александра Мостового получить тренерскую лицензию.
«Саша Мостовой объявил сбор средств на обучение, чтобы получить лицензию. Подход, который у нас до Царя не применялся. Как по мне, это хохма какая-то. Тем более, знаю, что у Саши есть знакомые люди, которые могли бы проспонсировать его стремление к знаниям.
Как бы то ни было, мы на пороге грандиозных перемен, за которыми желает следить вся страна. Тем более, есть и дискуссия вокруг того, кто имеет право тренировать и у кого больше шансов на успех.
Принимаю точку зрения о том, что для успеха вовсе не обязательно играть на высоком уровне (как примеры — Слуцкий в России и Моуринью в Европе), но считаю, что у больших в прошлом игроков выше шансы на успех.
Конечно, в истории есть случай, когда и спортивный журналист тренировал сборную, да ещe какую — Бразилии. Но есть примеры Зидана, Анчелотти, Гвардиолы в Европе, и Бескова, Симоняна, Качалина и Якушина у нас.
Поэтому желаю Мостовому только успеха. Учиться никогда не поздно!» — написал Ловчев.
- Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
- По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.
- Мостовой-игрок выступал в Примере за «Сельту», где получил прозвище Царь.
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