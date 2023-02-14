Ловчев: «Мостовой попросил скинуться ему на лицензию? Это какая-то хохма»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал желание Александра Мостового получить тренерскую лицензию.

«Саша Мостовой объявил сбор средств на обучение, чтобы получить лицензию. Подход, который у нас до Царя не применялся. Как по мне, это хохма какая-то. Тем более, знаю, что у Саши есть знакомые люди, которые могли бы проспонсировать его стремление к знаниям.

Как бы то ни было, мы на пороге грандиозных перемен, за которыми желает следить вся страна. Тем более, есть и дискуссия вокруг того, кто имеет право тренировать и у кого больше шансов на успех.

Принимаю точку зрения о том, что для успеха вовсе не обязательно играть на высоком уровне (как примеры — Слуцкий в России и Моуринью в Европе), но считаю, что у больших в прошлом игроков выше шансы на успех.

Конечно, в истории есть случай, когда и спортивный журналист тренировал сборную, да ещe какую — Бразилии. Но есть примеры Зидана, Анчелотти, Гвардиолы в Европе, и Бескова, Симоняна, Качалина и Якушина у нас.

Поэтому желаю Мостовому только успеха. Учиться никогда не поздно!» — написал Ловчев.

Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

Мостовой-игрок выступал в Примере за «Сельту», где получил прозвище Царь.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!