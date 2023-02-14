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    Спаллетти сравнил Хвичу с Салахом

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил игру полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    «Кварацхелия хорошо чувствует себя в дриблинге. Он здорово обращается с мячом и делает финты, против которых трудно обороняться.

    Такие же качества есть и у Мохамеда Салаха. Хвича не чувствует давления. Он очень спокойный, и у него большое будущее», – сказал Спаллетти.

    • Летом «Наполи» купил грузина за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 23 матчах.
    • Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Хвича раскрылся. Вот она тренерская, а не физрука чуйка. Гыгыгы

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