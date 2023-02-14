Спаллетти сравнил Хвичу с Салахом

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил игру полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия хорошо чувствует себя в дриблинге. Он здорово обращается с мячом и делает финты, против которых трудно обороняться.

Такие же качества есть и у Мохамеда Салаха. Хвича не чувствует давления. Он очень спокойный, и у него большое будущее», – сказал Спаллетти.

Летом «Наполи» купил грузина за 10 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 23 матчах.

Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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