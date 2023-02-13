Гризманн отпраздновал с фейерверком победу «Канзас-Сити» в Супербоуле

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поддерживал «Канзас-Сити» в финале сезона Национальной футбольной лиги.

«Канзас-Сити» победил «Филадельфию Иглз».

Итоговый счет – 38:35.

Это третий титул в истории «Канзаса».

Гризманн отпраздновал победу «Канзас-Сити» в Супербоуле в свитере клуба с седьмым номером.

Француз выложил в соцсетях соответствующее видео. На заднем плане у него видны залпы фейерверка.

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