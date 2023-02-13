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    Гризманн отпраздновал с фейерверком победу «Канзас-Сити» в Супербоуле

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поддерживал «Канзас-Сити» в финале сезона Национальной футбольной лиги.

    • «Канзас-Сити» победил «Филадельфию Иглз».
    • Итоговый счет – 38:35.
    • Это третий титул в истории «Канзаса».

    Гризманн отпраздновал победу «Канзас-Сити» в Супербоуле в свитере клуба с седьмым номером.

    Француз выложил в соцсетях соответствующее видео. На заднем плане у него видны залпы фейерверка.

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    Источник: «Бомбардир»

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