«Реал» рассматривает двух форвардов на замену Бензема

«Реал» планирует усилить линию атаки в летнее трансферное окно.

По информации ESPN, мадридский клуб ищет игрока на замену Кариму Бензема, который провел лишь 12 из 20 матчей за «Реал» в этом сезоне Примеры. Мариано Диас – единственная замена Бензема по позиции в клубе.

«Реал» рассматривает в числе кандидатов на замену французу форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона и нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

35-летний Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».

«Реал» идет на 2-м месте в Примере.

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