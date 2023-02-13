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    «Реал» рассматривает двух форвардов на замену Бензема

    «Реал» планирует усилить линию атаки в летнее трансферное окно.

    По информации ESPN, мадридский клуб ищет игрока на замену Кариму Бензема, который провел лишь 12 из 20 матчей за «Реал» в этом сезоне Примеры. Мариано Диас – единственная замена Бензема по позиции в клубе.

    «Реал» рассматривает в числе кандидатов на замену французу форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона и нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

    • 35-летний Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
    • «Реал» идет на 2-м месте в Примере.

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    Источник: ESPN

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