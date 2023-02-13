Осимхен и 2 форварда из АПЛ – в тройке лучших бомбардиров сезона из топ-5 лиг Европы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд остается лучшим бомбардиром сезона в топ-5 европейских лигах, несмотря на отсутствие голов в АПЛ с 22 января.

Норвежец отличился 25 раз в 21 матче Премьер-лиги.

Второе и третье места делят Виктор Осимхен («Наполи») и Гарри Кейн («Тоттенхэм») – у обоих по 17 забитых мячей.

Нигерийцу для этого потребовалось 18 игр, англичанину – 23.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!