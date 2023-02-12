Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уткин: «Зачем скидываться Мостовому на тренерскую лицензию, которую он считает ненужной?»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал слова Александра Мостового о желании получить тренерскую лицензию, если ему помогут финансово.

    «Есть ли смысл скидываться человеку на приобретение вещи, которую он сам считает ненужной и лишней?

    Да вдобавок еще и не нуждающемуся человеку. Что-то странное происходит», – написал Уткин в телеграме.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.
    • Мостовой-игрок выступал в Примере за «Сельту», где получил прозвище Царь.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Мостовой: «Положительно отношусь к тому, что мне скинутся на тренерскую лицензию»
    Мостовой ответил, сможет ли Головин его превзойти
    Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров» 18
    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2023 22:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24198

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Здесь одно другому не противоречит. (Если не брать во внимание "не нуждающемуся человеку".)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11