Уткин: «Зачем скидываться Мостовому на тренерскую лицензию, которую он считает ненужной?»

Журналист Василий Уткин прокомментировал слова Александра Мостового о желании получить тренерскую лицензию, если ему помогут финансово.

«Есть ли смысл скидываться человеку на приобретение вещи, которую он сам считает ненужной и лишней?

Да вдобавок еще и не нуждающемуся человеку. Что-то странное происходит», – написал Уткин в телеграме.

Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

Мостовой-игрок выступал в Примере за «Сельту», где получил прозвище Царь.

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