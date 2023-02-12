Малиновский отреагировал на ошибку комментаторов, которые назвали его русским

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский узнал об ошибке американских комментаторов, работавших на матче 23-го тура Лиги между «Клермоном» и «Марселем». Они по ошибке назвали украинца русским.

«Кто комментировал игру? Что происходит?» – написал Малиновский в социальной сети.

По ходу матча комментаторы назвали Малиновского русским.

После неточного удара Малиновского по воротам комментаторы пошутили, что мяч улетел чуть ли не до Москвы.

Украинец результативными действиями в матче не отметился.

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