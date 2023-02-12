Жена Малиновского возмутилась комментаторами, которые назвали Руслана русским

Супруга полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского Роксана написала пост в социальной сети на тему работы комментаторов beIN SPORTS на матче 23-го тура чемпионата Франции между «Клермоном» и «Марселем» (0:2).

По ходу матча комментаторы назвали Малиновского русским.

После неточного удара Малиновского по воротам комментаторы пошутили, что мяч улетел чуть ли не до Москвы.

Украинец результативными действиями в матче не отметился.

«Русский? Такие некомпетентные люди не должны комментировать такие матчи. Позор», – написала Малиновская.

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