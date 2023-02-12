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  • Жена Малиновского возмутилась комментаторами, которые назвали Руслана русским

Жена Малиновского возмутилась комментаторами, которые назвали Руслана русским

12 февраля 2023, 15:15
7

Супруга полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского Роксана написала пост в социальной сети на тему работы комментаторов beIN SPORTS на матче 23-го тура чемпионата Франции между «Клермоном» и «Марселем» (0:2).

  • По ходу матча комментаторы назвали Малиновского русским.
  • После неточного удара Малиновского по воротам комментаторы пошутили, что мяч улетел чуть ли не до Москвы.
  • Украинец результативными действиями в матче не отметился.

«Русский? Такие некомпетентные люди не должны комментировать такие матчи. Позор», – написала Малиновская.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Украина. Премьер-лига Марсель Клермон Малиновский Руслан
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1676204925
Глупая тварь. (((
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dim29
1676209649
Предлагаю комментаторам называть его православным,дабы никто не дое...я.
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R_a_i_n
1676210028
Ну а что? Имя русское, фамилия тоже.
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Oldtrafford83
1676265576
Срочно уволить комментатора и всю его семью под трибунал, да как он посмел подонок перепутать паспорта)) Пусть уже начнут что то принимать, а то это уже диагноз, украинец головного мозга!!!
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