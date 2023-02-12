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    Жена Малиновского возмутилась комментаторами, которые назвали Руслана русским

    Супруга полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского Роксана написала пост в социальной сети на тему работы комментаторов beIN SPORTS на матче 23-го тура чемпионата Франции между «Клермоном» и «Марселем» (0:2).

    • По ходу матча комментаторы назвали Малиновского русским.
    • После неточного удара Малиновского по воротам комментаторы пошутили, что мяч улетел чуть ли не до Москвы.
    • Украинец результативными действиями в матче не отметился.

    «Русский? Такие некомпетентные люди не должны комментировать такие матчи. Позор», – написала Малиновская.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11787

      R_a_i_n 8 минут назад

      Ну а что? Имя русское, фамилия тоже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +656

      dim29 14 минут назад

      Предлагаю комментаторам называть его православным,дабы никто не дое...я.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17014

      Barmaleushka 1 час назад

      Всё правильно - конечно он русский . Просто он ошибочно считает что это не так .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20460

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 7 минут назад

      И наша задача объяснить ему это !!! Указать на ошибки и принудить к раскаянию !!!...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13088

      Алексей З 1 час назад

      Сейчас такие оговорки не айс.
      Ничего страшного , подскажут , исправятся.

      1
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      Рейтинг: +24187

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Глупая тварь. (((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13088

      Алексей З > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В зеркало посмотрел ?
      Мы такого же мнения.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5302

      neim > Алексей З 1 час назад

      Так это он про тебя ))).

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      Рейтинг: +20460

      Persona_non_Grata > neim 21 минуту назад

      А я про тебя !))
      Продолжайте цепочку )))

      0
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