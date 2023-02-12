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    «Криштиану Роналду, si-i-i». Дзюба – о своем седьмом номере в «Локо»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о своем седьмом номере в клубе.

    «Как я пережил, что занят 22-й номер? Когда мы встретились с Ильей Лантратовым, я спросил: «Как ты мог, как ты смел?». Он смеется. Он тоже любит 22-й номер, ничего страшного. Значит, так должно быть.

    Будет седьмой номер. Криштиану Роналду, si-i-i», – на распев произнес Дзюба.

    • Контракт игрока рассчитан на полгода.
    • Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1280

      САНЁК17 1 час назад

      Причем тут Роналду?балбес

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