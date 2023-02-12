«Криштиану Роналду, si-i-i». Дзюба – о своем седьмом номере в «Локо»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о своем седьмом номере в клубе.

«Как я пережил, что занят 22-й номер? Когда мы встретились с Ильей Лантратовым, я спросил: «Как ты мог, как ты смел?». Он смеется. Он тоже любит 22-й номер, ничего страшного. Значит, так должно быть.

Будет седьмой номер. Криштиану Роналду, si-i-i», – на распев произнес Дзюба.

Контракт игрока рассчитан на полгода.

Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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