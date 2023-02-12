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    Дзюба: «Закроем скептиков игрой и результатами»

    Новичок «Локомотива» Артем Дзюба готовится ответить тем, кто в него не верит.

    «Скептики есть. Закроем их своей игрой, результатами. Много всякого говорят. Одни говорят, другие делают, вот и все», – сказал игрок.

    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
    • Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.
    • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3536

      Axe111 50 минут назад

      АХАХАХАХАХАХХАХАХ

      0
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      Рейтинг: +16946

      NewLife 1 час назад

      Пока ничего не сделал и уже балаболит без остановки.

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