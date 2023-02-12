Дзюба: «Закроем скептиков игрой и результатами»

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба готовится ответить тем, кто в него не верит.
«Скептики есть. Закроем их своей игрой, результатами. Много всякого говорят. Одни говорят, другие делают, вот и все», – сказал игрок.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
- Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.
- Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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Источник: ютуб-канал «Локомотива»