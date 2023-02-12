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    Глушаков рассказал, в какую страну мог перейти вместо «Пари НН»

    Новичок «Пари НН» Денис Глушаков сообщил, что у него был вариант продолжить карьеру в Турции.

    «Уже на флажке были какие‑то разговоры по Турции, но утром проснулись и узнали, что произошло такое горе, такая беда, все там закрылось, так что были только разговоры и слухи», – сказал Глушаков.

    • Контракт игрока с «Пари НН» рассчитан до лета. Есть опция продления.
    • Последним клубом Глушакова были «Химки».
    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1226

      ScarlettOgusania 1 час назад

      неужто Газиантеп или Хатайспор собирался подписать Глушака? обе команды снялись с чемпионата

      1
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      Рейтинг: +24187

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Повезло Глушаку.

      0
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      Рейтинг: +20460

      Persona_non_Grata > DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Повезло туркам )

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