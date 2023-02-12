Глушаков рассказал, в какую страну мог перейти вместо «Пари НН»

Новичок «Пари НН» Денис Глушаков сообщил, что у него был вариант продолжить карьеру в Турции.
«Уже на флажке были какие‑то разговоры по Турции, но утром проснулись и узнали, что произошло такое горе, такая беда, все там закрылось, так что были только разговоры и слухи», – сказал Глушаков.
- Контракт игрока с «Пари НН» рассчитан до лета. Есть опция продления.
- Последним клубом Глушакова были «Химки».
- Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».
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Источник: «Матч ТВ»