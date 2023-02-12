Алаев: «Очень рад за Дзюбу и «Локомотив»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Я очень рад за Артема, очень рад за «Локомотив», когда такие звезды играют в РПЛ. Честно говоря, мне было немного обидно, когда он играл в Турции. Я очень рад, что он вернулся в РПЛ. Хотел бы увидеть его в сборной? Если он своей игрой будет заслуживать вызова с сборную, уверен, Валерий Карпин его пригласит.

Поможет ли это «Локомотиву» выбраться из болота? Дзюба — топовый игрок. Уверен, если он наберет кондиции и будет мотивирован, он точно поможет клубу. Я считаю, что это шикарный трансфер. Я очень рад. С точки зрения спорта и медийности, все только выиграют от этого», – сказал Алаев.

Контракт игрока рассчитан на полгода.

Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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