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    Дзюба – хейтерам: «Вставайте в очередь, ребята, и продолжайте»

    Новичок «Локомотива» Артем Дзюба заверил, что не обращает внимания на недоброжелателей.

    «Хейт в мою сторону? Я настолько уже толстокожий в этом плане. Я улыбаюсь.

    Вставайте в очередь, ребята, и продолжайте дальше это делать. Это нормально. Я спокойно относился к славе и остальному», – сказал Дзюба.

    • Контракт игрока рассчитан на полгода.
    • Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Локо» подписал Дзюбу и Смольникова, Гайч ушел в «Верону»

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      soadarbono 2 минуты назад

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      Рейтинг: +43

      Бригадный 17 минут назад

      Дзюба зря в информпространстве с ублюдками пикируется. Не надо. Это лишнее. Вот, забить ****** 2-3 гола в кубковом матче и победить - это было бы мудро. Проводницам, точно, настроение поднимет. А то - столько стрессов у проводниц в текущем сезоне. Некоторые уже и на рандеву с пердивом собрались.

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      Рейтинг: +43

      Бригадный > Бригадный 16 минут назад

      А чегой то слово "******" (pigs, swine) запретным стало?

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      Рейтинг: +101031

      sv1969 1 час назад

      Ну сейчас когда Локо подобрал артемку можно и толстокожим быть))

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      Рейтинг: +16939

      NewLife 1 час назад

      Давно не было этого деревянного *издежа, и вот опять )

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      Рейтинг: +12097

      BRO_football 1 час назад

      Да мы видим какой ты толстокожий! Когда после того самого видео и хейта в твою сторону, твоя карьера пошла на спад.

      1
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      Рейтинг: +888

      Спартач80 1 час назад

      Твои поклонники могут быть только Клитер,Красногвардейчик и все болельщики Зенита,на Бомбардире,ибо они такие же,как ты....

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