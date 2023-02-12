Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба – хейтерам: «Вставайте в очередь, ребята, и продолжайте»

Дзюба – хейтерам: «Вставайте в очередь, ребята, и продолжайте»

12 февраля 2023, 10:09
8

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба заверил, что не обращает внимания на недоброжелателей.

«Хейт в мою сторону? Я настолько уже толстокожий в этом плане. Я улыбаюсь.

Вставайте в очередь, ребята, и продолжайте дальше это делать. Это нормально. Я спокойно относился к славе и остальному», – сказал Дзюба.

  • Контракт игрока рассчитан на полгода.
  • Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
  • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Локо» подписал Дзюбу и Смольникова, Гайч ушел в «Верону»

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: ютуб-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1676188662
Да мы видим какой ты толстокожий! Когда после того самого видео и хейта в твою сторону, твоя карьера пошла на спад.
Ответить
NewLife
1676189559
Давно не было этого деревянного *издежа, и вот опять )
Ответить
sv1969
1676190200
Ну сейчас когда Локо подобрал артемку можно и толстокожим быть))
Ответить
Бригадный
1676193710
Дзюба зря в информпространстве с ублюдками пикируется. Не надо. Это лишнее. Вот, забить ****** 2-3 гола в кубковом матче и победить - это было бы мудро. Проводницам, точно, настроение поднимет. А то - столько стрессов у проводниц в текущем сезоне. Некоторые уже и на рандеву с пердивом собрались.
Ответить
шахта Заполярная
1676199364
Локо опять весь мусор к себе тащит.
Ответить
BarStep
1676201694
Какая очередь Артем?! О чем ты, это же толпа!
Ответить
Красногорск_Фан
1676237544
Артем все тот же. Скажите куда вставать где эта очередь
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
4
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
4
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
6
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
6
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
1
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
16
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
31
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Все новости
Все новости
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
2
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
2
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
9
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
16
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
5
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
6
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
31
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
6
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
7
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
14
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+