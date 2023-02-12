Дзюба – хейтерам: «Вставайте в очередь, ребята, и продолжайте»

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба заверил, что не обращает внимания на недоброжелателей.

«Хейт в мою сторону? Я настолько уже толстокожий в этом плане. Я улыбаюсь.

Вставайте в очередь, ребята, и продолжайте дальше это делать. Это нормально. Я спокойно относился к славе и остальному», – сказал Дзюба.

Контракт игрока рассчитан на полгода.

Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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