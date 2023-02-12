Дзюба – хейтерам: «Вставайте в очередь, ребята, и продолжайте»

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба заверил, что не обращает внимания на недоброжелателей.
«Хейт в мою сторону? Я настолько уже толстокожий в этом плане. Я улыбаюсь.
Вставайте в очередь, ребята, и продолжайте дальше это делать. Это нормально. Я спокойно относился к славе и остальному», – сказал Дзюба.
- Контракт игрока рассчитан на полгода.
- Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
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Источник: ютуб-канал «Локомотива»