РПЛ: «Судьи будут становиться все более публичными»

Президент РПЛ Александр Алаев оценил нововведение Зимнего кубка РПЛ, где судьи давали интервью после матчей.

«Получилось здорово. На таком уровне подобного никто не делал – мы были первыми. Конечно, вопросы есть всегда. Но в целом опыт положительный.

Хотел бы поблагодарить судей, которые оказались в новой для себя роли. Уверен, они будут становиться всe более публичными. Нужно обсуждать, как дальше делать публичность судей элементом игры», – сказал Алаев.

Зимний кубок РПЛ выиграл «Спартак».

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