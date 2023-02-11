«Хочется доказать, что я еще могу». Глушаков – о трансфере в «Пари НН»

Полузащитник Денис Глушаков объяснил свой трансфер в «Пари НН».

«Хочется всегда прогрессировать, доказывать себе, что я еще могу.

Кто‑то говорит, что пора уже заканчивать. Это шум, пыль в глаза», – сказал Глушаков.

Контракт игрока с «Пари НН» рассчитан до лета. Есть опция продления.

Последним клубом Глушакова были «Химки».

Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

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