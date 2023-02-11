«Хочется доказать, что я еще могу». Глушаков – о трансфере в «Пари НН»

Полузащитник Денис Глушаков объяснил свой трансфер в «Пари НН».
«Хочется всегда прогрессировать, доказывать себе, что я еще могу.
Кто‑то говорит, что пора уже заканчивать. Это шум, пыль в глаза», – сказал Глушаков.
- Контракт игрока с «Пари НН» рассчитан до лета. Есть опция продления.
- Последним клубом Глушакова были «Химки».
- Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»