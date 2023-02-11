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    «Хочется доказать, что я еще могу». Глушаков – о трансфере в «Пари НН»

    Полузащитник Денис Глушаков объяснил свой трансфер в «Пари НН».

    «Хочется всегда прогрессировать, доказывать себе, что я еще могу.

    Кто‑то говорит, что пора уже заканчивать. Это шум, пыль в глаза», – сказал Глушаков.

    • Контракт игрока с «Пари НН» рассчитан до лета. Есть опция продления.
    • Последним клубом Глушакова были «Химки».
    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20444

      Persona_non_Grata 42 минуты назад

      Миллеровку глушить и баньку топить - вот это твоё !))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1208

      ScarlettOgusania > Persona_non_Grata 22 минуты назад

      ...в баньке с тёлками договоры "подписывать")))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Axe111 1 час назад

      РАЗВЕ ВООБЩЕ МОГ??????? УЖАС

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