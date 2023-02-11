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    Головин прокомментировал гол в ворота «ПСЖ»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от гола в ворота «ПСЖ» в матче 23-го тура Лиги 1 (3:1).

    «Конечно, приятно забить в ворота такого именитого клуба. Тем более, на первых минутах. Это всегда придает дополнительную уверенность и позитивных эмоций. Но самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Думаю, эта победа абсолютно по делу. Мы быстро повели, очень вовремя забили третий гол. Важно, что ушли на перерыв, имея преимущество в два мяча. Естественно, во втором тайме больше думали уже об обороне, прежде всего нужно было внимательно сыграть у своих ворот и сохранить разницу в счете. Это удалось.

    Задачи на вторую половину чемпионата? Подняться как можно выше по турнирной таблице. Впереди еще достаточно много матчей. К каждой игре нужно подходить максимально ответственно и постараться набрать как можно больше очков», – сказал Головин.

    • «Монако» поднялся в таблице на 2-е место.
    • У Головина в сезоне Лиги 1 22 матча, 5 голов, 6 ассистов.
    • Головиным интересуется «Боруссия» Д.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Сегодня, 21:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3568

      Ziklop 38 минут назад

      Головин молодец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      SunnyDay 1 час назад

      Лучик света... Молодец, Саня!

      4
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