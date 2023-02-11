Головин прокомментировал гол в ворота «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от гола в ворота «ПСЖ» в матче 23-го тура Лиги 1 (3:1).

«Конечно, приятно забить в ворота такого именитого клуба. Тем более, на первых минутах. Это всегда придает дополнительную уверенность и позитивных эмоций. Но самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Думаю, эта победа абсолютно по делу. Мы быстро повели, очень вовремя забили третий гол. Важно, что ушли на перерыв, имея преимущество в два мяча. Естественно, во втором тайме больше думали уже об обороне, прежде всего нужно было внимательно сыграть у своих ворот и сохранить разницу в счете. Это удалось.

Задачи на вторую половину чемпионата? Подняться как можно выше по турнирной таблице. Впереди еще достаточно много матчей. К каждой игре нужно подходить максимально ответственно и постараться набрать как можно больше очков», – сказал Головин.

«Монако» поднялся в таблице на 2-е место.

У Головина в сезоне Лиги 1 22 матча, 5 голов, 6 ассистов.

Головиным интересуется «Боруссия» Д.

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