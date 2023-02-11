«Химки» бесплатно подписали защитника молодeжной сборной Казахстана

«Химки» объявили о переходе правого защитника «Турана» Льва Скворцова.
23-летний футболист присоединился к московскому клубу на правах свободного агента.
«Химки» заключили с новичком контракт до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость Скворцова – 200 тысяч евро.
- В его активе 18 матчей в составе молодежной сборной Казахстана.
- Это первый опыт фулбека за пределами родной страны.
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Источник: телеграм-канал «Химок»