Представитель Дзюбы: «По нашим меркам Артема можно назвать российским Роналду»

Леонид Гольдман, представитель новичка «Локомотива» Артема Дзюбы, сравнил экс-капитана сборной России с Криштиану Роналду.

– Почему седьмой номер? Все тут же начали шутить про Криштиану Роналду и «Аль‑Наср».

– Дело в том, что его любимый номер «22» был занят Ильей Лантратовым, Артем даже его чуть‑чуть уже подколол по этому поводу в интервью клубной пресс‑службе.

Понятно, что все ассоциации с Роналду притянуты за уши. Но если вспомнить историю с «Аданой», какие‑то мистические параллели действительно происходили.

Сначала один попал во второй состав, на следующий день – другой, оба оказались в запасе, оба расторгли контракт с разницей в месяц, оба прошли через трансферную сагу в СМИ.

И когда Артем выбрал семерку, я про себя подумал: да, это логичное завершение.

В какой‑то степени это смешно, сравнивать их в рамках мирового футбола никакого смысла нет.

Но абсолютно уверен, что по нашим меркам Дзюбу можно назвать «российским Роналду», как бы пафосно это ни звучало.

Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».

Он выбрал 7-й игровой номер.

Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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