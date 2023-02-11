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    Представитель Дзюбы: «По нашим меркам Артема можно назвать российским Роналду»

    Леонид Гольдман, представитель новичка «Локомотива» Артема Дзюбы, сравнил экс-капитана сборной России с Криштиану Роналду.

    – Почему седьмой номер? Все тут же начали шутить про Криштиану Роналду и «Аль‑Наср».

    – Дело в том, что его любимый номер «22» был занят Ильей Лантратовым, Артем даже его чуть‑чуть уже подколол по этому поводу в интервью клубной пресс‑службе.

    Понятно, что все ассоциации с Роналду притянуты за уши. Но если вспомнить историю с «Аданой», какие‑то мистические параллели действительно происходили.

    Сначала один попал во второй состав, на следующий день – другой, оба оказались в запасе, оба расторгли контракт с разницей в месяц, оба прошли через трансферную сагу в СМИ.

    И когда Артем выбрал семерку, я про себя подумал: да, это логичное завершение.

    В какой‑то степени это смешно, сравнивать их в рамках мирового футбола никакого смысла нет.

    Но абсолютно уверен, что по нашим меркам Дзюбу можно назвать «российским Роналду», как бы пафосно это ни звучало.

    • Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
    • Он выбрал 7-й игровой номер.
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11254

      "supermax" 42 минуты назад

      Мда...отстойный же у нас футбол раз такие мерки

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24178

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Засуньте эти свои мерки себе в жопу, клоуны.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101003

      sv1969 1 час назад

      Да уж...

      2
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