Бердыев высказался о поражении «Сочи» от «Спартака»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев подвел итоги проигранного матча 3-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (0:2).

«В первом тайме был определенный период, где мы правильно играли, но в целом есть удовлетворение от турнира, потому что организация хорошая, участие в таких турнирах очень важно.

Теперь у нас есть полная картина того, над чем работать на третьем сборе, это очень важно.

Если в целом брать турнир, группа атаки очень понравилась, хорошо использует пространство, есть удовлетворение.

Хорошо, что состоялась эта игра, много вскрыла в обороне, здесь есть над чем работать. Удовлетворен турниром.

Сарвели? Дай бог, чтобы он ненадолго выпал. Сейчас мы примерно понимаем, что будет на третьем сборе.

Пока этот «Сочи» не бердыевский, когда поработаем на третьем сборе над атакой, там уже можно будет что‑то говорить«, – сказал Бердыев.

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