«Спартак» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 3-го тура Зимнего кубка РПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ).
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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«Спартак»: Максименко, Тавареш, Дуарте, Джикия, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Бальде, Мелeшин.
«Сочи»: Адамов, Дркушич, Терехов, Мещанинов, Маргасов, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Мелкадзе, Сарвели.
Пять последних очных матчей: две победы «Спартака», две победы «Сочи», одна ничья.
В последний раз команды встречались 5 ноября 2022 года – ничья 1:1.
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Где смотреть матч Спартак – Сочи
Источник: «Бомбардир»