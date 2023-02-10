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    «Спартак» – «Сочи»: стартовые составы на 3-й тур Зимнего кубка РПЛ

    «Спартак» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 3-го тура Зимнего кубка РПЛ.

    • Игра пройдет на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ).
    • Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    «Спартак»: Максименко, Тавареш, Дуарте, Джикия, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Бальде, Мелeшин.

    «Сочи»: Адамов, Дркушич, Терехов, Мещанинов, Маргасов, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Мелкадзе, Сарвели.

    Пять последних очных матчей: две победы «Спартака», две победы «Сочи», одна ничья.

    В последний раз команды встречались 5 ноября 2022 года – ничья 1:1.

    Коэффициенты:

    • Победа Спартака – 1.90
    • Ничья – 3.70
    • Победа Сочи – 4.00

    Где смотреть матч Спартак – Сочи

    Прогноз на матч Спартак – Сочи

    Источник: «Бомбардир»

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