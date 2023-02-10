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    Зимний кубок РПЛ. «Спартак» победил «Сочи» (2:0) благодаря голам Игнатова и Бальде

    «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 2:0 в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ.

    Голы забивали Михаил Игнатов и Бальде Кейта. При этом оба еще и ассистировали друг другу.

    Спартаковцы выиграли все три матча в этом турнире. Ранее они в серии пенальти взяли верх над «Ростовом» и разгромили «Краснодар».

    Зимний кубок РПЛ. 3-й тур

    Спартак – Сочи – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Игнатов, 28; 2:0 – Бальде, 40.

    Календарь Зимнего кубка РПЛ

    Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +28283

      JTherry 25 минут назад

      для хорошего настроения в выходные - достаточно победы Спартака в Кубке-Винлайн.! понятно, что все команды играли под нагрузками, и сравнивать силы на сборах сложно, но некоторые моменты понравились: Спартак высоко прессингует, мало допускает критических ошибок в защите, повысилась результативность (хотя, об этом лучше в официалках), неплохо влились новички в основной состав, и это не все основные игроки играли (Мозес, Мартинс, Промес)... в общем, Абаскалю предстоят "приятные заботы" по выбору игроков для основного состава в официальных матчах...)

      0
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      Рейтинг: +12275

      Вомбат 1 час назад

      Каждую зиму забавляет то, как серьезно болельщики подходят к тренировочным матчам и какое значение придают их результатам. Они играются под нагрузками. Чередование нагрузок и тренировочные режимы у команд разные. Поэтому у разных команд на момент матча разный игровой тонус. Хотя он у всех низкий, но даже низкие тонусы могут отличаться. Эта разница для результатов таких матчей имеет горздо большее значение, чем мастерство игроков и их сыгранность.

      0
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      Рейтинг: +20429

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Игра с Краснодаром понравилась больше, а с Ростовым меньше - твердая "четверка" за матч !))

      1
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      Рейтинг: +16930

      NewLife 1 час назад

      Противоречивые чувства - вроде надо похвалить Спартак за то, что легко обыграл Сочи, но есть замечания по Зобнину, который играет из рук вон плохо и должен приложить усилия, чтобы вернуть форму и достойную игру. Нестабилен Пруцев, несмотря на комментаторскую болтовню у него несколько удачных действий сводятся на нет множеством неточностей и потерь мяча. Литвинов играл не плохо, но лучше выглядит как разрушитель, чем как созидатель. Игнатов, наконец, показал что-то достойное(правильнее сказать классную игру).
      В общем есть надежда, что Спартак подойдет к продолжению чемпа во всеоружии.

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      Рейтинг: +100400

      zigbert 1 час назад

      Всех болельщиков Спартака с победой! Команда показала красивый комбинационный футбол. Игнатову за игру можно смело ставить пятерку. Были небольшие помарки в обороне но Максименко спас от неприятностей.

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      Рейтинг: +13075

      Алексей З 1 час назад

      Спартачей с Победой.
      Второй тайм мудянка по счёту. Мелёшину и Соболеву надо забивать из таких ситуаций....Мелкадзе тоже.

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      Рейтинг: +1878

      шахта Заполярная 1 час назад

      Развалинами Колизея удовлетворен.
      Спартак с победой!!!
      Спартак с кубком!!!

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      Рейтинг: +6007

      rash1959 2 часа назад

      Капля хорошего в это мрачное время. Спартак с победой.

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