«Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 2:0 в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ.
Голы забивали Михаил Игнатов и Бальде Кейта. При этом оба еще и ассистировали друг другу.
Спартаковцы выиграли все три матча в этом турнире. Ранее они в серии пенальти взяли верх над «Ростовом» и разгромили «Краснодар».
Зимний кубок РПЛ. 3-й тур
Спартак – Сочи – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Игнатов, 28; 2:0 – Бальде, 40.
Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ
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Источник: «Бомбардир»