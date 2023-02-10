Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зимний кубок РПЛ. «Спартак» победил «Сочи» (2:0) благодаря голам Игнатова и Бальде

Зимний кубок РПЛ. «Спартак» победил «Сочи» (2:0) благодаря голам Игнатова и Бальде

10 февраля 2023, 20:57
7

«Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 2:0 в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Голы забивали Михаил Игнатов и Бальде Кейта. При этом оба еще и ассистировали друг другу.

Спартаковцы выиграли все три матча в этом турнире. Ранее они в серии пенальти взяли верх над «Ростовом» и разгромили «Краснодар».

Зимний кубок РПЛ. 3-й тур

Спартак – Сочи – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Игнатов, 28; 2:0 – Бальде, 40.

Календарь Зимнего кубка РПЛ

Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Бердыев высказался о поражении «Сочи» от «Спартака» 4
«Fan ID – убийца футбола». Фанаты «Спартака» – перед матчем с «Сочи» 2
«Спартак» – «Сочи»: стартовые составы на 3-й тур Зимнего кубка РПЛ
Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Сочи Спартак
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1676052152
Капля хорошего в это мрачное время. Спартак с победой.
Ответить
шахта Заполярная
1676052306
Развалинами Колизея удовлетворен. Спартак с победой!!! Спартак с кубком!!!
Ответить
zigbert
1676052912
Всех болельщиков Спартака с победой! Команда показала красивый комбинационный футбол. Игнатову за игру можно смело ставить пятерку. Были небольшие помарки в обороне но Максименко спас от неприятностей.
Ответить
NewLife
1676053399
Противоречивые чувства - вроде надо похвалить Спартак за то, что легко обыграл Сочи, но есть замечания по Зобнину, который играет из рук вон плохо и должен приложить усилия, чтобы вернуть форму и достойную игру. Нестабилен Пруцев, несмотря на комментаторскую болтовню у него несколько удачных действий сводятся на нет множеством неточностей и потерь мяча. Литвинов играл не плохо, но лучше выглядит как разрушитель, чем как созидатель. Игнатов, наконец, показал что-то достойное(правильнее сказать классную игру). В общем есть надежда, что Спартак подойдет к продолжению чемпа во всеоружии.
Ответить
Persona_non_Grata
1676053869
Игра с Краснодаром понравилась больше, а с Ростовым меньше - твердая "четверка" за матч !))
Ответить
Вомбат
1676055019
Каждую зиму забавляет то, как серьезно болельщики подходят к тренировочным матчам и какое значение придают их результатам. Они играются под нагрузками. Чередование нагрузок и тренировочные режимы у команд разные. Поэтому у разных команд на момент матча разный игровой тонус. Хотя он у всех низкий, но даже низкие тонусы могут отличаться. Эта разница для результатов таких матчей имеет горздо большее значение, чем мастерство игроков и их сыгранность.
Ответить
JTherry
1676057940
для хорошего настроения в выходные - достаточно победы Спартака в Кубке-Винлайн.! понятно, что все команды играли под нагрузками, и сравнивать силы на сборах сложно, но некоторые моменты понравились: Спартак высоко прессингует, мало допускает критических ошибок в защите, повысилась результативность (хотя, об этом лучше в официалках), неплохо влились новички в основной состав, и это не все основные игроки играли (Мозес, Мартинс, Промес)... в общем, Абаскалю предстоят "приятные заботы" по выбору игроков для основного состава в официальных матчах...)
Ответить
Главные новости
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
2
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
3
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
2
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
6
Газзаев призвал наказать игрока ЦСКА
16:29
Реакция Моуринью на слова Ямаля о «Золотом мяче»
16:13
2
В «Зените» объяснили 3 поражения в 8 турах РПЛ
15:56
14
Легионер «Спартака» заявил о готовности играть бесплатно
15:40
5
Букмекеры определили фаворита РПЛ после 8 туров – это не «Краснодар»
15:30
13
Все новости
Все новости
Мостовой – об игре участника Зимнего кубка РПЛ: «Я был поражен»
16 февраля
5
Орлов прокомментировал последнее место «Зенита» на Зимнем кубке РПЛ
12 февраля
1
«Где Круг, там трофеи»: Круговой – о новом титуле ЦСКА
11 февраля
3
ВидеоДзагоев показал, как болел за ЦСКА на матче с «Зенитом»
10 февраля
3
Мусаев назвал причины поражения «Краснодара» от «Динамо»
10 февраля
2
Гусев высказался об упущенной победе в Зимнем кубке РПЛ
10 февраля
1
Определился победитель Зимнего кубка РПЛ-2026: «Зенит» стал последним
10 февраля
31
Зимний кубок РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Краснодаром» – 1:0
10 февраля
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
10 февраля
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 10 февраля 2026
10 февраля
Челестини высказался после победы ЦСКА над «Зенитом»
10 февраля
2
Семак назвал проблемы «Зенита» после матча с ЦСКА
10 февраля
11
ВидеоОбзор матча «Зенит» – ЦСКА: голы и лучшие моменты (Видео)
10 февраля
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА победил «Зенит» по пенальти
10 февраля
47
Семак объяснил, почему Джон Джон уезжал из «Зенита»
10 февраля
Быстров озвучил неожиданную версию, зачем «Зенит» взял Дивеева
10 февраля
4
Президент РПЛ Алаев: «Я готовил речь, почему Зимний кубок не состоится»
9 февраля
2
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 9 февраля 2026
9 февраля
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 февраля 2026
9 февраля
Появилось объяснение, почему «Зенит» и ЦСКА будут играть в 10 утра
9 февраля
Тренер «Зенита» похвалил Соболева за матч, где он с метра не забил в пустые ворота
8 февраля
2
Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении
7 февраля
4
Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
4
Семак пригрозил футболистам «Зенита», проигравшим «Краснодару» 0:3
7 февраля
18
Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Зенитом»
7 февраля
3
Мантуан прокомментировал унижение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
17
Соболев прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
6
Парадоксальная реакция фанатов «Зенита» на унижение от «Краснодара»
7 февраля
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+