«Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 2:0 в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Голы забивали Михаил Игнатов и Бальде Кейта. При этом оба еще и ассистировали друг другу.

Спартаковцы выиграли все три матча в этом турнире. Ранее они в серии пенальти взяли верх над «Ростовом» и разгромили «Краснодар».

Зимний кубок РПЛ. 3-й тур

Спартак – Сочи – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Игнатов, 28; 2:0 – Бальде, 40.

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