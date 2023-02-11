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    Дзюба ради «Локомотива» отклонил 3-миллионное предложение из Китая

    Леонид Гольдман, представитель новичка «Локомотива» Артема Дзюбы, рассказал, куда еще приглашали 34-летнего футболиста.

    – Были варианты в Китае. Буквально в день медосмотра в «Локомотиве» пришло очень щедрое предложение оттуда: с подъемными Артем мог заработать до 3 миллионов долларов, сам контракт был рассчитан на полтора года.

    Как верно где‑то писали, звали клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии. Конечно, были не такие деньги, как у Криштиану Роналду, но все равно очень щедрые предложения.

    Но мы до последнего ждали вариантов в России, потому что это, как я уже сказал, было приоритетом.

    – Другими словами, не нашлось такого варианта за границей, где Дзюбу устроило бы всe: и деньги, и спортивный интерес, и бытовые условия?

    – Да, чтобы Артем уехал, должна была сойтись куча факторов, потому что, повторюсь, изначально эти варианты не были в приоритете. Как и деньги.

    Иначе можно было спокойно уехать в Эмираты, где и семье было бы комфортно. Но туда ехать – это уже заканчивать.

    При всем уважении, это уже не тот уровень, где можно играть в футбол высокого уровня, хотя интерес был от команд из топ‑5 местного чемпионата.

    ОАЭ был план «Б» на случай, если бы сорвались все переговоры с российскими командами. Но, слава Богу, до этого не дошло.

    • Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
    • Он выбрал 7-й игровой номер.
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +108

      Назарян 53 минуты назад

      пи з д е шь полнейший!!!

      1
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      Рейтинг: +1724

      Красногвардейчик 59 минут назад

      Ну сейчас будут из полена патриота делать))) Не нужен он был никому!!!!

      0
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      Рейтинг: +24993

      bset 1 час назад

      Так сейчас все рвутся чемп в Азию перенести. Пусть едут игроки туда играть. А тут выбрал аутсайдера изолированного чемпионата. Ради чего?

      0
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 1 час назад

      Очевидный ТРЁП на дураков рассчитанный))).

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      Рейтинг: +20438

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А еще - он всю жизнь мечтал играть за Локо !!!)))

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      Рейтинг: +17644

      ilichkadr 1 час назад

      Ой, дурак, хотя и хитрый.........

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      Рейтинг: +2085

      Bozigit 1 час назад

      Уважуха. Кто теперь скажет, что Дзюба жмот)

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      Рейтинг: +690

      Таврида 1 час назад

      Вот только Зюба прошел медосмотр в Локо, так сразу многомиллиардные предложения из-за бугра и посыпались. Гольдман такой Гольдман...

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      Рейтинг: +1361

      Hoahin > Таврида 1 час назад

      Его агенты периодически на протяжении года вкидывали на новостные футбольные сайты что им интересуются... Там и МЛС была и Китай и все на свете. И везде миллионы долларов, а тут смотрите герой на 2.5млн рублей в месяц согласился, бедный. Все эти интересы - вброс, чтоб набить цену Дрочбе

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