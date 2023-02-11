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  • Дзюба ради «Локомотива» отклонил 3-миллионное предложение из Китая

Дзюба ради «Локомотива» отклонил 3-миллионное предложение из Китая

11 февраля 2023, 12:04
9

Леонид Гольдман, представитель новичка «Локомотива» Артема Дзюбы, рассказал, куда еще приглашали 34-летнего футболиста.

– Были варианты в Китае. Буквально в день медосмотра в «Локомотиве» пришло очень щедрое предложение оттуда: с подъемными Артем мог заработать до 3 миллионов долларов, сам контракт был рассчитан на полтора года.

Как верно где‑то писали, звали клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии. Конечно, были не такие деньги, как у Криштиану Роналду, но все равно очень щедрые предложения.

Но мы до последнего ждали вариантов в России, потому что это, как я уже сказал, было приоритетом.

– Другими словами, не нашлось такого варианта за границей, где Дзюбу устроило бы всe: и деньги, и спортивный интерес, и бытовые условия?

– Да, чтобы Артем уехал, должна была сойтись куча факторов, потому что, повторюсь, изначально эти варианты не были в приоритете. Как и деньги.

Иначе можно было спокойно уехать в Эмираты, где и семье было бы комфортно. Но туда ехать – это уже заканчивать.

При всем уважении, это уже не тот уровень, где можно играть в футбол высокого уровня, хотя интерес был от команд из топ‑5 местного чемпионата.

ОАЭ был план «Б» на случай, если бы сорвались все переговоры с российскими командами. Но, слава Богу, до этого не дошло.

  • Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
  • Он выбрал 7-й игровой номер.
  • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (9)
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Таврида
1676107654
Вот только Зюба прошел медосмотр в Локо, так сразу многомиллиардные предложения из-за бугра и посыпались. Гольдман такой Гольдман...
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Bozigit
1676108522
Уважуха. Кто теперь скажет, что Дзюба жмот)
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ilichkadr
1676108976
Ой, дурак, хотя и хитрый.........
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Persona_non_Grata
1676109793
А еще - он всю жизнь мечтал играть за Локо !!!)))
Ответить
OOOVVV.
1676110615
Очевидный ТРЁП на дураков рассчитанный))).
Ответить
Красногвардейчик
1676111227
Ну сейчас будут из полена патриота делать))) Не нужен он был никому!!!!
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Назарян
1676111558
пи з д е шь полнейший!!!
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