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    Семак прокомментировал ситуацию с выбором капитана «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кто может стать новым капитаном команды после ухода Деяна Ловрена.

    Михаил Кержаков и Далер Кузяев поочередно выходят с капитанской повязкой. Как вы считаете, кто из них будет в приоритете на эту должность после возобновления чемпионата?

    – Посмотрим, у нас есть Дуглас [Сантос], есть Миша Кержаков, есть Далер Кузяев – есть игроки, которые могут взять бремя этой ответственности на себя.

    • Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 25 февраля.
    • В этот день петербуржцы встретятся с ульяновской «Волгой» в Кубке России.
    • Команда лидирует в РПЛ после 17 туров.

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    Источник: сайт «Зенита»

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