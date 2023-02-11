Семак прокомментировал ситуацию с выбором капитана «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кто может стать новым капитаном команды после ухода Деяна Ловрена.

– Михаил Кержаков и Далер Кузяев поочередно выходят с капитанской повязкой. Как вы считаете, кто из них будет в приоритете на эту должность после возобновления чемпионата?

– Посмотрим, у нас есть Дуглас [Сантос], есть Миша Кержаков, есть Далер Кузяев – есть игроки, которые могут взять бремя этой ответственности на себя.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 25 февраля.

В этот день петербуржцы встретятся с ульяновской «Волгой» в Кубке России.

Команда лидирует в РПЛ после 17 туров.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!