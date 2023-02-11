Радимов оценил переход Дзюбы в «Локомотив»

Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал о перспективах нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Дзюба добавит опыта, все‑таки «Локомотив» – молодая команда, а пришедшие Пиняев и Глушенков совсем не возрастные игроки.

Команде нужны опытные футболисты, но давайте вспомним, как Артем сидел на скамейке в Турции. Ему нужно доказывать в новой команде.

Знаю, как Дзюба относится к трудностям и успешно их преодолевает. Возобновление чемпионата всего через две недели, а в РПЛ осталось лишь 13 туров», – сказал Радимов.

34-летний Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».

Он выбрал 7-й игровой номер.

Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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