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    Радимов оценил переход Дзюбы в «Локомотив»

    Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал о перспективах нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

    «Дзюба добавит опыта, все‑таки «Локомотив» – молодая команда, а пришедшие Пиняев и Глушенков совсем не возрастные игроки.

    Команде нужны опытные футболисты, но давайте вспомним, как Артем сидел на скамейке в Турции. Ему нужно доказывать в новой команде.

    Знаю, как Дзюба относится к трудностям и успешно их преодолевает. Возобновление чемпионата всего через две недели, а в РПЛ осталось лишь 13 туров», – сказал Радимов.

    • 34-летний Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
    • Он выбрал 7-й игровой номер.
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Матч ТВ»

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