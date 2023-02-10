Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чернов: «Еще один титул в кармане. Приятно выиграть даже зимний турнир»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился эмоциями от победы на Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ.

    «Ещe один титул в кармане. На самом деле, выиграть даже зимний турнир – приятно!

    Будем надеяться, что это добрый знак и приятный момент для команды и болельщиков.

    Впереди третий сбор и всe меньше времени до рестарта сезона. Скоро увидимся», – написал игрок.

    • Главный тренер Гильермо Абаскаль впервые взял трофей со «Спартаком».
    • «Спартак» закончил сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Денисов: «На Зимнем кубке РПЛ мы старались кайфовать от игры»
    Стало известно, сколько «Спартак» получит за победу в Зимнем кубке РПЛ 4
    «Спартак» получил трофей за победу в Зимнем кубке РПЛ 4
    Источник: телеграм-канал Никиты Чернова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:03
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4231

      mutabor0992 20 минут назад

      Титул?Ну вот в чем прикол?Они что все с тЗюбы пример берут?Одноклеточные.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11