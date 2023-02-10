Чернов: «Еще один титул в кармане. Приятно выиграть даже зимний турнир»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился эмоциями от победы на Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ.
«Ещe один титул в кармане. На самом деле, выиграть даже зимний турнир – приятно!
Будем надеяться, что это добрый знак и приятный момент для команды и болельщиков.
Впереди третий сбор и всe меньше времени до рестарта сезона. Скоро увидимся», – написал игрок.
- Главный тренер Гильермо Абаскаль впервые взял трофей со «Спартаком».
- «Спартак» закончил сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
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Источник: телеграм-канал Никиты Чернова