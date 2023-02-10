Абрамович присматривается к бразильским клубам

Российский предприниматель Роман Абрамович хочет купить новый футбольный клуб. Область его интересов – бразильский рынок, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Fanaticos.
Абрамович рассматривает три варианта: «Лондрина» (Серия В), а также «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу» (оба – Серия А).
- В прошлом году Абрамович продал «Челси».
- При нем лондонский клуб выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.
- Чемпионат Бразилии стартует через несколько недель.
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Источник: «Чемпионат»