Абрамович присматривается к бразильским клубам

Российский предприниматель Роман Абрамович хочет купить новый футбольный клуб. Область его интересов – бразильский рынок, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Fanaticos.

Абрамович рассматривает три варианта: «Лондрина» (Серия В), а также «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу» (оба – Серия А).

В прошлом году Абрамович продал «Челси».

При нем лондонский клуб выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.

Чемпионат Бразилии стартует через несколько недель.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!