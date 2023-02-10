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Абрамович присматривается к бразильским клубам

10 февраля 2023, 21:33
3

Российский предприниматель Роман Абрамович хочет купить новый футбольный клуб. Область его интересов – бразильский рынок, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Fanaticos.

Абрамович рассматривает три варианта: «Лондрина» (Серия В), а также «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу» (оба – Серия А).

  • В прошлом году Абрамович продал «Челси».
  • При нем лондонский клуб выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.
  • Чемпионат Бразилии стартует через несколько недель.

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Источник: «Чемпионат»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Атлетико Минейро Сан-Паулу Абрамович Роман
Комментарии (3)
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mutabor0992
1676056726
Вот не сидится ему ровно!Пейсатому что, деньги карман жгут?
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Dr.Metal
1676092653
Пошёл в жопу этот Абрамович.
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zigbert
1676098363
Российский рынок его совсем не привлекает.
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