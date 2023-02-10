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    Абрамович присматривается к бразильским клубам

    Российский предприниматель Роман Абрамович хочет купить новый футбольный клуб. Область его интересов – бразильский рынок, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Fanaticos.

    Абрамович рассматривает три варианта: «Лондрина» (Серия В), а также «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу» (оба – Серия А).

    • В прошлом году Абрамович продал «Челси».
    • При нем лондонский клуб выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.
    • Чемпионат Бразилии стартует через несколько недель.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4231

      mutabor0992 46 минут назад

      Вот не сидится ему ровно!Пейсатому что, деньги карман жгут?

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