Абаскаль назвал самые ротируемые позиции в составе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что чаще остальных в его команде ротируются фланговые защитники.

«Не скажу, что левый защитник у нас – это позиция, которая больше всего ротируется. Справа тоже выступали разные футболисты – Хлусевич, Тавареш и Денисов.

Да, сейчас на левом фланге чуть больше игроков – Рыбус, те же Тавареш с Хлусевичем и Леон Классен. Но это лишь говорит о том, что никому не гарантировано место в составе», – заявил Абаскаль.

«Спартак» сейчас играет с «Сочи» в Абу-Даби в 3-м туре Зимнего Кубка РПЛ.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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