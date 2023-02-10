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    Абаскаль назвал самые ротируемые позиции в составе «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что чаще остальных в его команде ротируются фланговые защитники.

    «Не скажу, что левый защитник у нас – это позиция, которая больше всего ротируется. Справа тоже выступали разные футболисты – Хлусевич, Тавареш и Денисов.

    Да, сейчас на левом фланге чуть больше игроков – Рыбус, те же Тавареш с Хлусевичем и Леон Классен. Но это лишь говорит о том, что никому не гарантировано место в составе», – заявил Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20412

      Persona_non_Grata 46 минут назад

      Самая большая ротация возможна в линии атаки - вот уж где конкуренция и это ПРЕКРАСНО !!!

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