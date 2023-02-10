Кураньи назвал идеальный клуб для Головина

Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи порассуждал о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина в случае перехода в дортмундскую «Боруссию».

«Думаю, «Боруссия» идеально подойдет Головину. Там отлично выстроена работа с молодыми игроками, все нацелено на то, чтобы помочь им расти.

Переход туда был бы хорошим развитием карьеры для него», – сказал Кураньи.

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

Рыночная стоимость россиянина – 22 миллиона евро.

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