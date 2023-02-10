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    Кураньи назвал идеальный клуб для Головина

    Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи порассуждал о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина в случае перехода в дортмундскую «Боруссию».

    «Думаю, «Боруссия» идеально подойдет Головину. Там отлично выстроена работа с молодыми игроками, все нацелено на то, чтобы помочь им расти.

    Переход туда был бы хорошим развитием карьеры для него», – сказал Кураньи.

    • 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
    • Рыночная стоимость россиянина – 22 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +675

      Октавиус 2 часа назад

      в мае 27 лет, а всё молодой да перспективный

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