Кураньи назвал идеальный клуб для Головина

Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи порассуждал о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина в случае перехода в дортмундскую «Боруссию».
«Думаю, «Боруссия» идеально подойдет Головину. Там отлично выстроена работа с молодыми игроками, все нацелено на то, чтобы помочь им расти.
Переход туда был бы хорошим развитием карьеры для него», – сказал Кураньи.
- 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 22 миллиона евро.
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Источник: «Матч ТВ»