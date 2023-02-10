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    Ещенко прокомментировал переход Глушакова в «Пари НН»

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о трансфере своего экс-одноклубника Дениса Глушакова в «Пари НН».

    «Глушаков – молодец, красавчик, ещe поиграет. Сейчас сложно говорить, как всe сложится. Посмотрим, время покажет.

    Если Денис хорошо себя чувствует физически и эмоционально, то почему бы не играть? Здоровье если есть, то можно уверенно продолжать.

    Желаю ему всего хорошего, пускай прогрессирует!» – заявил Ещенко.

    • 36-летний Глушаков присоединился к нижегородскому клубу на правах свободного агента.
    • Стороны подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.
    • Футболист будет зарабатывать в «Пари НН» 1 миллион рублей в месяц.

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    Источник: «Чемпионат»

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