Ещенко прокомментировал переход Глушакова в «Пари НН»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о трансфере своего экс-одноклубника Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Глушаков – молодец, красавчик, ещe поиграет. Сейчас сложно говорить, как всe сложится. Посмотрим, время покажет.

Если Денис хорошо себя чувствует физически и эмоционально, то почему бы не играть? Здоровье если есть, то можно уверенно продолжать.

Желаю ему всего хорошего, пускай прогрессирует!» – заявил Ещенко.

36-летний Глушаков присоединился к нижегородскому клубу на правах свободного агента.

Стороны подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.

Футболист будет зарабатывать в «Пари НН» 1 миллион рублей в месяц.

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