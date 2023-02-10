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Попов: «Локомотив» не верит в Дзюбу»

10 февраля 2023, 09:58
7

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

— Дзюбе, наверное, некуда было больше деваться. Тем более Москва, один из топ-клубов, как считается, хоть сейчас и находящийся в нижней части турнирной таблицы. Для него это хороший вариант, неплохие деньги, хоть контракт и на четыре месяца.

Для «Локомотива» это очередная опция наиграть схему «бей-беги». Если что-то будет не получаться, смогут играть на Дзюбу, он попытается зацепиться за мяч, проткнуть его в ворота. Только на это расчет, поэтому и контракт на четыре месяца — не слишком сильно верят они в него.

— Ваш прогноз — сколько Дзюба забьет?

— Игра команды будет строиться так, как захочет тренер, и от этого будет зависеть много забьет Дзюба или нет. Если они все матчи будут играть на чужой половине и создавать много моментов, возможно, Дзюба и отличится. А так, не уверен, что он забьет больше пяти голов.

  • Контракт Дзюбы с «Локо» рассчитан на полгода.
  • Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.
  • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (7)
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gunstilzit
1676013989
Аналитик от Бога! ЛОКО не верит в Дзюбу,но подписывает его и ещё Смольникова)))
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BlackMurder
1676018432
Он заонанирует тебе
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zigbert
1676029288
Уже первые матчи покажут в каком сейчас Дзюба состоянии.
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nemolod
1676032350
Ну 5 мячей за полгода-будет совсем неплохо,некоторые и за несколько сезонов столько забить не могут!
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