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    Попов: «Локомотив» не верит в Дзюбу»

    Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

    — Дзюбе, наверное, некуда было больше деваться. Тем более Москва, один из топ-клубов, как считается, хоть сейчас и находящийся в нижней части турнирной таблицы. Для него это хороший вариант, неплохие деньги, хоть контракт и на четыре месяца.

    Для «Локомотива» это очередная опция наиграть схему «бей-беги». Если что-то будет не получаться, смогут играть на Дзюбу, он попытается зацепиться за мяч, проткнуть его в ворота. Только на это расчет, поэтому и контракт на четыре месяца — не слишком сильно верят они в него.

    — Ваш прогноз — сколько Дзюба забьет?

    — Игра команды будет строиться так, как захочет тренер, и от этого будет зависеть много забьет Дзюба или нет. Если они все матчи будут играть на чужой половине и создавать много моментов, возможно, Дзюба и отличится. А так, не уверен, что он забьет больше пяти голов.

    • Контракт Дзюбы с «Локо» рассчитан на полгода.
    • Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2706

      BlackMurder 1 час назад

      Он заонанирует тебе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18738

      Cleaner 1 час назад

      Кто такой пОпов рядом с Дзюбой? Ноунейм, которого никто и не вспомнит...(

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    • ...
      Рейтинг: +650

      gunstilzit 2 часа назад

      Аналитик от Бога!
      ЛОКО не верит в Дзюбу,но подписывает его и ещё Смольникова)))

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      Рейтинг: +563

      lNeTl > gunstilzit 1 час назад

      А что Смольников хороший игрок?Такое же бревно

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      Рейтинг: +18738

      Cleaner > lNeTl 1 час назад

      lNeTl, Вы почему школу прогуливаете?

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