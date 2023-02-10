Попов: «Локомотив» не верит в Дзюбу»

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

— Дзюбе, наверное, некуда было больше деваться. Тем более Москва, один из топ-клубов, как считается, хоть сейчас и находящийся в нижней части турнирной таблицы. Для него это хороший вариант, неплохие деньги, хоть контракт и на четыре месяца.

Для «Локомотива» это очередная опция наиграть схему «бей-беги». Если что-то будет не получаться, смогут играть на Дзюбу, он попытается зацепиться за мяч, проткнуть его в ворота. Только на это расчет, поэтому и контракт на четыре месяца — не слишком сильно верят они в него.

— Ваш прогноз — сколько Дзюба забьет?

— Игра команды будет строиться так, как захочет тренер, и от этого будет зависеть много забьет Дзюба или нет. Если они все матчи будут играть на чужой половине и создавать много моментов, возможно, Дзюба и отличится. А так, не уверен, что он забьет больше пяти голов.

Контракт Дзюбы с «Локо» рассчитан на полгода.

Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!