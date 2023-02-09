Дзюба прибыл в расположение «Локомотива»

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба прилетел в ОАЭ, где команда будет проводить третий зимний сбор.

34-летний футболист встретился с сотрудниками московского клуба.

Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».

Он выбрал 7-й игровой номер.

Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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