Дзюба прибыл в расположение «Локомотива»

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба прилетел в ОАЭ, где команда будет проводить третий зимний сбор.
34-летний футболист встретился с сотрудниками московского клуба.
- Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
- Он выбрал 7-й игровой номер.
- Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много
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Источник: «Спорт-Экспресс»